35 % نسبة زيادة الرقعة الزراعية في عهد "السيسي" (فيديو)

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قال الدكتور صلاح هشام، أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، إن الدولة المصرية استطاعت أن تتجاوز أزمة الطاقة، وأصبح لديها فائض كبير جدًان، من الممكن استثماره في الكثير من المشروعات.



وتابع "هشام"، "، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "اكسترا نيوز"، مساء الإثنين، أن الدولة المصرية تعمل على استنهاض مشروع توشكى مرة أخرى، خاصة مع توافر المياه خلال هذه الفترة، خلاف مشروع المليون ونصف فدان الذي أدى لزيادة الرقعة الزراعية في مصر لـ 9 مليون فدان، بمعدل زيادة يقدر بـ 35% من المساحة المزروعة في مصر.



ولفت إلى أن شبكة الطرق هي عصبة عملية التنمية، وبدون الانجازات التي تحققت في هذا المجال، كان من الصعب الحديث عن أي تنمية سواء في مجال الزراعة أو الصناعة.



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وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.



أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى..

- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف

-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا

-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن

- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما

- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه

- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"

- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر

- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية

- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن

-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن

- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف

- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي

- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري



