انقطاع مفاجئ للمياه عن بعض مناطق القاهرة بسبب الطريق الدائري

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع 3 مغذيات كهرباء من أصل 4 بمحطة مياه مسطرد، وذلك نظراً لقيام الشركات العاملة بتوسعة الطريق الدائرى في المسافة من مسطرد وحتى المرج، الأمر الذى سوف يؤثر على انقطاع المياه عن مناطق (مصر الجديدة – السلام – عين شمس الشرقية والغربية – وبعض مناطق مدينة نصر).





وأبدت الشركة أسفها عن هذا العطل الخارج عن ارادتها وتبذل قصارى جهدها في عودة المياه للمناطق المتأثرة.









وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.