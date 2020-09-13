على ربيع يوجه الشكر إلى أحمد رزق ومحمد جمعة.. لهذا السبب

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 08:41 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان على ربيع على التواصل الدائم مع متابعيه وجمهوره، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة به عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



ونشر على ربيع عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، برفقة الفنانين"أوس أوس، محمد جمعة، أحمد رزق، حسام داغر، طارق الشوري"، وعلق قائلاً"نورتو مسرحية صباحية مباركة".




يذكر أن مسرحية "صباحية مباركة" بطولة أوس أوس، علي ربيع، سليمان عيد، حسام داغر، ومن تأليف أحمد عبدالوهاب، إخراج أشرف عبدالباقي

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