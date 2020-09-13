STC السعودية تعلن فشل صفقة الاستحواذ على 55٪ من فودافون مصر

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 07:56 م
فودافون و اس تي سي
فودافون و اس تي سي
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STC السعودية تعلن فشل صفقة الاستحواذ على 55٪ من فودافون مصر

أعلنت شركة الاتصالات السعودية stc ، في بيان للبورصة السعودية ، اليوم الأحد عدم التوصل إلى اتفاق مع مجموعة فودافون العالمية بشأن شراء حصتها في فودافون مصر.


صفقة فودافون – STC

وقالت شركة الاتصالات السعودية في بيانها إنها تعلن “انتهاء مدة مذكرة التفاهم دون التوصل إلى اتفاق لإتمام الصفقة، لعدم التوافق مع الأطراف المعنية”.

وأضافت: “تم التوصل إلى تفاهم بين stc ومجموعة فودافون لإبقاء الحوار مفتوحاً”.

وكانت وكالة بلومبرج الأمريكية قالت في تقرير الأسبوع الماضي إن شركة الاتصالات السعودية تتفاوض مع مجموعة فودافون الدولية لتخفيض قيمة العرض لشراء حصتها في فودافون مصر والتي تبلغ 55٪.

في يناير الماضي ، عرضت شركة الاتصالات السعودية شراء حصة فودافون العالمية في وحدتها المصرية مقابل 2.39 مليار دولار ، بينما تمتلك المصرية للاتصالات الحصة المتبقية.

ينقسم هيكل ملكية شركة فودافون مصر إلى 55٪ لشركة فودافون العالمية ، وهي النسبة المستهدفة لعرض الشراء السعودي ، و 44.8٪ لشركة المصرية للاتصالات ، والباقي 0.2٪ لصغار المساهمين.

STC السعودية تعلن فشل صفقة الاستحواذ على 55٪ من فودافون مصر

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صفقة فودافون - STC شركة فودافون مصر شركة الاتصالات السعودية stc

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