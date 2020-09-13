عصام صاصا يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة "عاركة بأوالي"

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شوق مطرب المهرجانات الشعبي عصام صاصا لأغنيته الجديدة "عاركة بأوالي".



حيث شارك كوبلية من الأغنية عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام" ، وكتب : يلا التريند الجديد وصل ،مين مستني مهرجان "عاركة بأوالي".



الجدير بالذكر أن عصام صاصا شارك عمر كمال مؤخرًا في ديو غنائي بعنوان "أنا مستغني عنكم".



وجاءت كلمات الأغنية كالآتي "أنا مستغني عنكم همشي ومش هرجعلكم .. انتو جيتو عليا كتير .. وأنا ياما استحملتكم.. علمتوني الأسي .. ومشوفتش غير أذي شوفت المر أنا منكو والخير بيتنسي .. كله باعني مين أشتري.. صاحبي خاني وأفتري .. مش فاهم أيه اللي جري مع إني كنت بحب أماشيه.. أنا إنسان كاره نفسه وإنتو عليا كتير تقسو .. ليه في جراحي بتتوصو.. وأنا زعلكم بزعل عليه".

