19 % زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر بالصين خلال أغسطس

ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تدفق على البر الرئيسي الصيني والمستخدم فعليا، بنسبة 18.7 في المئة على أساس سنوي في شهر أغسطس الماضي، ليصل إلى 84.13 مليار يوان (حوالي 12.3 مليار دولار أمريكي)، بحسب وزارة التجارة الصينية.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الوزارة أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى البر الرئيسي الصيني 619.78 مليار يوان، بزيادة قدرها 2.6 في المئة على أساس سنوي.

وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي في صناعة الخدمات 476.61 مليار يوان خلال الفترة يناير - أغسطس، بزيادة نسبتها 12.1 في المئة على أساس سنوي، بينما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي في قطاع الخدمات فائقة التكنولوجيا بواقع 28.2 في المئة خلال نفس الفترة.

وزاد حجم الاستثمارات القادمة من هولندا بنسبة 73.6 في المئة، ومن بريطانيا بنسبة 17.2 في المئة، حسب بيانات الوزارة.