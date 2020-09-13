19 % زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر بالصين خلال أغسطس

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 08:26 م
بوابة الفجر
Advertisements
ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تدفق على البر الرئيسي الصيني والمستخدم فعليا، بنسبة 18.7 في المئة على أساس سنوي في شهر أغسطس الماضي، ليصل إلى 84.13 مليار يوان (حوالي 12.3 مليار دولار أمريكي)، بحسب وزارة التجارة الصينية.
 
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن الوزارة أنه خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى البر الرئيسي الصيني 619.78 مليار يوان، بزيادة قدرها 2.6 في المئة على أساس سنوي.
 
وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي في صناعة الخدمات 476.61 مليار يوان خلال الفترة يناير - أغسطس، بزيادة نسبتها 12.1 في المئة على أساس سنوي، بينما ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي في قطاع الخدمات فائقة التكنولوجيا بواقع 28.2 في المئة خلال نفس الفترة.
 
وزاد حجم الاستثمارات القادمة من هولندا بنسبة 73.6 في المئة، ومن بريطانيا بنسبة 17.2 في المئة، حسب بيانات الوزارة.

أخبار تهمك

وزيرة الصحة تكشف أسوأ سيناريو للمتطوع في تجارب اللقاح الصيني (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك سلب 3 نقاط أمام الأهلي ليرد أبنائه من خارج أسوار القلعة.. فهل يفعلها مختار الليلة؟

منذ ساعتين و 16 دقيقة

أبرزها قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يوافق على 8 قوانين جديدة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه

منذ أقل من ساعتين

بقرار من رونالدو.. نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل إلي يوفنتوس

منذ ساعتين و 26 دقيقة

فايلر يستقر على عودة هذا الثنائي من الإعارة

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يرفض التعاقد مع "الدبابة"

منذ حوالي 7 ساعات

التسجيل إلكترونيًا.. كل ما تريد معرفته عن الكشف الطبي لطلاب الجامعات الجدد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ حوالي 20 ساعة

كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام الإنتاج الحربي في الدوري

منذ ساعة و 7 دقيقة

نجوم برشلونة يتفقون على قيادة ميسي للفريق

منذ ساعة

بعد طاهر.. الأهلي على أبواب ثاني صفقاته

منذ حوالي 4 ساعات

أهلي جدة يُحدد شروطه المالية لبيع يوسف بلايلي للأهلي

منذ ساعة

محاولة أخيرة من الزمالك لحسم صفقة الهداف

منذ 38 دقيقة

عقبة تقف أمام فايلر تمنعه من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

مانشستر سيتي يتدخل لقطع الطريق على ريال مدريد في صفقته المنتظرة

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
06:27 م

الأهلي يحسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه

أبرزها قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يوافق على 8 قوانين جديدة

06:06 م

مانشستر سيتي يتدخل لقطع الطريق على ريال مدريد في صفقته المنتظرة

07:21 م

بعد طاهر.. الأهلي على أبواب ثاني صفقاته

04:34 م

محاولة أخيرة من الزمالك لحسم صفقة الهداف

07:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: وماذا بعد التطوير؟