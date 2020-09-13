افضل هواتف العام.. شركة Xiaomi تعلن عن هاتفها الأحدث Poco X3 NFC

كشفت شركة Xiaomi رسميًا النقاب عن أحدث هواتفها NFC Poco X3 ، والذي يُصنف كأحد أفضل هواتف العام الحالي.









هاتف Poco X3 NFC





يأتي الهاتف الجديد بهيكل حماية من الماء والغبار وفقًا لمعايير IP53 العالمية، ومجهز بزجاج Gorilla Glass 5 المقاوم للصدمات والخدش.





جاءت شاشة هذا الجهاز من نوع LCD مقاس 6.67 إنش ، وبدقة تعادل (2400/1080) بكسل ، وكانت أبعادها “20: 0” ، وكان ترددها يساوي 120 هرتز.





الهاتف مزود بمعالج Snаpdragon 732G الحديث ثماني النواة، والذي يعد من بين أفضل المعالجات في الهواتف اليوم، بالإضافة إلى 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ، و 64 و 128 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية ، قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة microSD.









البطارية:

لديك أيضًا بطارية 5160 مللي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن 33 واط ، بالإضافة إلى شريحة NFC للدفع الإلكتروني ومنفذ USB-C للشحن ونقل البيانات ومنفذ سماعة رأس 3.5. مم وأنظمة تحديد المواقع الفضائية.





كما دعمته Xiaomi بنظام التشغيل “Android-10” ، وتقنية LiquidCool Technology 1.0 Plus لتبريد المعالج ومجموعة الشرائح للاتصال عبر تقنية Bluetooth-5 و Wi-Fi a / b / g / n / ac.





أما بالنسبة للكاميرا الرئيسية فقد جاءت بدقة أربع عدسات (64 + 13 + 2 + 2) ميجابكسل ومزودة بتقنية التقريب البصري والتقريب الرقمي للصورة، كما جاءت الكاميرا الأمامية بدقة 20 ميجابكسل. متوافق مع تقنيات التعرف على الوجه.



