افضل هواتف العام.. شركة Xiaomi تعلن عن هاتفها الأحدث Poco X3 NFC
الأحد 13/سبتمبر/2020 - 07:53 م
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افضل هواتف العام.. شركة Xiaomi تعلن عن هاتفها الأحدث Poco X3 NFC
كشفت شركة Xiaomi رسميًا النقاب عن أحدث هواتفها NFC Poco X3 ، والذي يُصنف كأحد أفضل هواتف العام الحالي.
هاتف Poco X3 NFC
يأتي الهاتف الجديد بهيكل حماية من الماء والغبار وفقًا لمعايير IP53 العالمية، ومجهز بزجاج Gorilla Glass 5 المقاوم للصدمات والخدش.
جاءت شاشة هذا الجهاز من نوع LCD مقاس 6.67 إنش ، وبدقة تعادل (2400/1080) بكسل ، وكانت أبعادها “20: 0” ، وكان ترددها يساوي 120 هرتز.
الهاتف مزود بمعالج Snаpdragon 732G الحديث ثماني النواة، والذي يعد من بين أفضل المعالجات في الهواتف اليوم، بالإضافة إلى 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ، و 64 و 128 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية ، قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة microSD.
البطارية:
لديك أيضًا بطارية 5160 مللي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن 33 واط ، بالإضافة إلى شريحة NFC للدفع الإلكتروني ومنفذ USB-C للشحن ونقل البيانات ومنفذ سماعة رأس 3.5. مم وأنظمة تحديد المواقع الفضائية.
كما دعمته Xiaomi بنظام التشغيل “Android-10” ، وتقنية LiquidCool Technology 1.0 Plus لتبريد المعالج ومجموعة الشرائح للاتصال عبر تقنية Bluetooth-5 و Wi-Fi a / b / g / n / ac.
أما بالنسبة للكاميرا الرئيسية فقد جاءت بدقة أربع عدسات (64 + 13 + 2 + 2) ميجابكسل ومزودة بتقنية التقريب البصري والتقريب الرقمي للصورة، كما جاءت الكاميرا الأمامية بدقة 20 ميجابكسل. متوافق مع تقنيات التعرف على الوجه.
افضل هواتف العام.. شركة Xiaomi تعلن عن هاتفها الأحدث Poco X3 NFC
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