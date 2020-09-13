محافظ الإسكندرية: لدينا أباطرة من المخالفين في المحافظة

أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى..



- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف

-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا

-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن

- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما

- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه

- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"

- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر

- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية

- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن

-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن

- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف

- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي

- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري



قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن التصالح على مخالفات البناء لصالح المواطن، وليس لجمع الأموال، منوها بأن حجم المخالفات في الأسكندرية كبيرة، وأغلبها مخالفات رأسية.وأضاف "الشريف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أنه صدر نحو 134 ألف قرار إزالة منذ 2011 وحتى نهاية 2019، وما تم تنفيذه منهم 4080 قرار فقط، موجها رسالة إلى أهالي الإسكندرية: "لن تخرج أسر من منزلها إزالة الوحدة".وأضاف أن هناك أباطرة من المخالفين بالمحافظة، منوها بأنهم أحالوا 1839 قضية للنيابة العسكرية بنحو 1200 متهم وجميعهم محبوسين.وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.