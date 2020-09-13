"الوفد": رئيس الحزب فقط المسؤول عن تحديد المرشحين للانتخابات البرلمانية

اقرأ أيضًا..



قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتبنى مشروع إقامة دولة ديمقراطية عصرية حديثة.



وأشار "أبو شقة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن الرئيس جاد في تنفيذ هذا المشروع، مضيفا أن مجلس النوب القادم يجب أن تمثل فيه كل القوى السياسية، منوها بأن انتخابات المجلس القادم ستكون 50% فردي، و50% قائمة مغلقة.



وشدد على ضرورة أن يكون مجلس النواب القادم توافقي، تتلاقى فيه كل القوى السياسية والحزبية لهدف واحد هو مواجهة تحديات الدولة.



وفي ذات السياق قال عبد العزيز النحاس نائب رئيس حزب الوفد، إن الحزب يمر بمرحلة دقيقة وهامة تحتاج إلى تكاتف الجميع، وعدم الانجراف خلف الشائعات التي يروجها البعض بسوء نية وينقلها البعض الآخر بحسن نية على وسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يثير حالة من البلبلة والفوضى بين صفوف الوفديين الغيورين على حزبهم.



وأضاف "النحاس" أنه من هذا المنطلق وحرصًا من جميع الوفديين على الوفد وسيرته الوطنية، ودرءًا للشائعات، دعا المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الوفد إلى اجتماع هام للهيئة العليا منذ أسبوعين، واتسم الاجتماع بالشفافية وطرح كل الرؤى ومناقشة كافة القضايا وكان على رأسها مجلس النواب المقبل.



وأكد نائب رئيس الوفد أنه تم وضع جميع الضوابط في هذا الشأن، ووافقت الهيئة العليا على عدة قرارات هامة، وتعد في حالة انعقاد دائم لمناقشة كل ما يُستجد، الأمر الذي يدعونا إلى الالتزام الحزبي والاصطفاف والوحدة قبل إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، وعدم الانجراف وراء شائعات تروج الآن.

نفي ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، ما تردد عن تحديد الحزب لأسماء المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة.وقال "الهضيبي" في اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" اليوم الأحد، إن رئيس الحزب بهاء الدين أبو شقة منفردًا هو المسؤول في تحديد أسماء المرشحين في الانتخابات القادمة.