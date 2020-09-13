"أردوغان" راعي الإرهاب بالمنطقة العربية (فيديو)

دائما ما يدعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محاربة الإرهاب، لكن في الحقيقة ينفي ذلك تماما بل ويؤكد أنه الحليف المخلص للإرهابيين استغل تنظيم داعش في سوريا للقضاء على القوات الكردية واتخذه ذريعة لاحتلال الشمال السوري , ويستغل المرتزقة السوريين فى ليبيا لنهب ثروات الدولة الليبية كما رفضت تركيا استخدام التحالف الدولي قواعدها لقتال داعش .

وكشفت "التقرير" الاستخباراتية عن دخول جميع مقاتلي التنظيم الأجانب إلى سوريا عبر المطارات التركية وكان هناك تنسيق بين قادة تنظيم داعش والمخابرات التركية كما تم شراء النفط السوري من داعش عبر الحدود التركية وفي ليبيا دعم أردوغان الإرهابيين بنقل أكثر من 18 ألف مرتزق سوري و10 آلاف مرتزق من جنسيات أخرى "، حسبما ذكرت منصة "مداد نيوز" السعودية في تقريرها بعنوان "رجب طيب أردوغان.. الراعي الرسمي للإرهاب".

وأشار" التقرير" إلى أن الرئيس اردوغان لم يخجل من التدخل فى شئون الدول الاخرى، وبل يصل احيانا إلى انتهاك سيادتها ، وهذا ما حدث مؤخرا فى سوريا بعد الاعتداء الصارخ على الاراضى السورية ، والذى يعد جريمة حرب مكتملة الأركان ومحاولة لإعطاء قبلة الحياة لتنظيم داعش الإرهابى ، بالإضافة لمئات الوحدات النظامية دعما لتنظيم الإخوان ومخططاته في ليبيا كما يوفر الملاذ الآمن لعناصره الهاربة في تركيا ليصبح أردوغان راعي الإرهاب الأول والقائد الفعلي للتنظيمات المتطرفة في المنطقة.



