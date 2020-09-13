محاولة أخيرة من الزمالك لحسم صفقة الهداف

يرغب نادي الزمالك في ضم محمود وادي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.









وأبدى مسئولو النادي المصري في أكثر من مناسبة رفضهم لفكرة بيع محمود وادي، واغلقوا باب التفاوض لبيع أي لاعب، بسبب أزمة القيد التي يعاني منها.









ودخل الزمالك خلال الفترة الأخيرة في مفاوضات أخرى مع مسئولو النادي البورسعيدي في محاولة أخيرة لاقناع ناديه.









جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثاني برصيد 52 نقطة، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.









ويلاقي الزمالك نظيره الإنتاج الحربي مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.