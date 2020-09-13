مانشستر سيتي يتدخل لقطع الطريق على ريال مدريد في صفقته المنتظرة

تدخل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لمحاولة قطع الطريق على نظيره نادي ريال مدريد الإسباني في إحدى الصفقات الصيفية المنتظرة للفريق.









وأكدت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن نادي مانشستر س يتي يريد ضم الفرنسي دايوت أوباميكانو نجم دفاع نادي لايبزج خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.









وكشفت الصحيفة عن حدوث تواصل بين إدارة مانشستر سيتي لضم أوباميكانو هذا الصيف وعرضوا مبلغ ضخم على اللاعب لحسم الصفقة وهم الأقرب حاليا لها.









يذكر أن نادي ريال مدريد كان أبرز المهتمين بضم دايوت أوباميكانو في الميركاتو الصيفي الحالي لتدعيم مركز الدفاع بلاعب مميز مثله ولكن يبدو أن الصفقة قي طريقها للفشل.