سيد علي يشيد بقانون التصالح: "المحترم هيسقف له"

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أشاد الإعلامي، سيد علي، بقانون التصالح في مخالفات البناء وتأكيد الدولة على التعامل بحزم في تنفيذ هذا القانون



وقال "سيد" خلال تقديم برنامجه "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم": "محتاجين قدر من الحزم ربما يكون فيه بعض الشدة، والمحترم الذي يحب هذه البلد هيسقف لهذا القانون".



وأضاف "من لم يعجبوه كلامي يتذكر الفوضى التي حصلت في مصر بعد 25 يناير، ولكن أعاتب على الحكومة أنها لا تبني قرى ذكية للفلاحين على غرار المجتمعات العمرانية في الحضر".



وتابع "هذا خطأ على الدولة المصرية، إذا أرادات الحكومة ألا يقوم الفلاحين بالبناء على الأراضي الزراعية، على الحكومة أن تقوم ببناء نماذج للقرى الريفية على ظهير القرى يعيش عليها الفلاحين".



وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.



وتضمنت أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى..



- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف

-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا

-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن

- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما

- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"

- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر

- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية

- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن

-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن

- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف

- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي

- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري

- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه