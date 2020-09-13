فى يوم ميلاده.. تعرف على أوجه الاختلافات بين مصطفى فهمى وشقيقه حسين فهمى

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 07:50 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحتفل اليوم الفنان مصطفى فهمى بعيد ميلاده ال 77، وهو الشقيق الأصغر للفنان حسين فهمى، ورغم أن هناك أوجه شبه بين الاثنين في الملامح، إلا أن شخصيات كلا منهما مختلف عن الآخر.


وفى هذا التقرير يرصد"الفجر الفني" أوجه الاختلافات بين مصطفى فهمى وشقيقه حسين فهمى:

_مصطفى فهمي شخص دبلوماسى ومعروف بحبه للجمهور والفنانين، ولا يوجد له أي تصريح صحفي أو تليفزيوني سبب عداوة مع فنان آخر، بينما حسين فهمي شخص عصبى ودائم الانتقاد أو الهجوم بجرأة على الفنانين.



_حسين فهمى عند الانتهاء من علاقة، تكون العلاقة مليئة بالخلافات مع زوجاته السابقات مثل الفنانة لقاء سويدان، بينما مصطفى فهمى ينهى علاقاته بهدوء، مثلما فعل مع الفنانة رانيا فريد شوقى.


_يتواجد مصطفى فهمي دائما في السهرات والحفلات، على عكس شقيقه حسين فهمى لا نلاحظ وجوده في المناسبات والحفلات، ويكتفى بالظهور الإعلامى.

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