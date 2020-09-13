بهذه الكلمات.. سيرين عبد النور توجه نصيحة إلى محبيها وجمهورها

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 07:49 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة سيرين عبد النور على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال التفاعل عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت سيرين عبد النور عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، وعلقت قائلة"لا شيء يستحق أن تمتلىء بالكراهية من أجله.. كن حبا ياصديقي.. الحب علاج وحرية".



وكانت آخر أعمال سيرين عبدالنور مسلسل "الديفا"، بطولة الفنان السعودي يعقوب الفرحان، والمطربة المصرية بوسي، والإعلامية السعودية مهيرة عبدالعزيز، ووسام فارس وعدد كبير من الممثلين العرب.

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