تخفيض 40% من رسوم التصالح على مخالفات البناء بالإسكندرية (فيديو)

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 07:14 م
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية
هدى عبدالرازق
Advertisements
أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعديل نسبة الخصم الخاص بقيمة التصالح على سعر المتر في مخالفات البناء لتصبح 40% بدلا من 25% على، أي تم تخفيض 15% مرة أخرى.

وأضاف "الشريف"، خلال اجتماعه مع نواب الإسكندرية المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، "أي حاجة في صالح المواطن هعملها"، متابعا: "أقسم بالله ما روحنا هدمنا شقة وطلعنا السكان ولا هيحصل"، مؤكدا أن الهدف الرئيسي هو محاسبة المقاولين المخالفين.

إقرأ أيضا..

وفي وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الاراضي الزراعية.

أبرز تصريحات رئيس الوزراء ما يلى..
- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف
-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا
-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن
- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما
- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه
- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"
- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر
- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية
- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن
-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن
- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف
- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي
- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مخالفات قيمة التصالح رسوم التصالح الإسكندرية

أخبار تهمك

كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام الإنتاج الحربي في الدوري

منذ ساعة و 7 دقيقة

الزمالك سلب 3 نقاط أمام الأهلي ليرد أبنائه من خارج أسوار القلعة.. فهل يفعلها مختار الليلة؟

منذ ساعتين و 16 دقيقة

أهلي جدة يُحدد شروطه المالية لبيع يوسف بلايلي للأهلي

منذ ساعة

عقبة تقف أمام فايلر تمنعه من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يستقر على عودة هذا الثنائي من الإعارة

منذ حوالي 3 ساعات

بعد طاهر.. الأهلي على أبواب ثاني صفقاته

منذ حوالي 4 ساعات

مانشستر سيتي يتدخل لقطع الطريق على ريال مدريد في صفقته المنتظرة

منذ ساعة الا ربع

محاولة أخيرة من الزمالك لحسم صفقة الهداف

منذ 38 دقيقة

بقرار من رونالدو.. نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل إلي يوفنتوس

منذ ساعتين و 26 دقيقة

نجوم برشلونة يتفقون على قيادة ميسي للفريق

منذ ساعة

الأهلي يحسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه

منذ أقل من ساعتين

فايلر يرفض التعاقد مع "الدبابة"

منذ حوالي 7 ساعات

وزيرة الصحة تكشف أسوأ سيناريو للمتطوع في تجارب اللقاح الصيني (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

أبرزها قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يوافق على 8 قوانين جديدة

منذ أقل من ساعتين

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ حوالي 20 ساعة

التسجيل إلكترونيًا.. كل ما تريد معرفته عن الكشف الطبي لطلاب الجامعات الجدد

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

برلماني يناشد محافظ الجيزه لتخفيض سعر التصالح لـ 40 % (فيديو)

الزراعة: البناء على الأراضي الزراعية اعتداء على الدولة (فيديو)

عبد المنعم سعيد: البناء العشوائي يضر مصر من الناحية الزراعية والغذائية

عماد الدين حسين: البناء المخالف حول الأراضي الزراعية إلى غابات أسمنية

أحمد موسى: أموال التصالح لتطوير البنية التحتية

محافظ الإسكندرية: الإعلان عن أخبار سارة خلال 48 ساعة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
06:27 م

الأهلي يحسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه

أبرزها قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يوافق على 8 قوانين جديدة

06:06 م

مانشستر سيتي يتدخل لقطع الطريق على ريال مدريد في صفقته المنتظرة

07:21 م

بعد طاهر.. الأهلي على أبواب ثاني صفقاته

04:34 م

محاولة أخيرة من الزمالك لحسم صفقة الهداف

07:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: وماذا بعد التطوير؟