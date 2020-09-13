عبد الستار حتيتة: مصر "حجّمت" التغول التركي في ليبيا

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 07:14 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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قال الكاتب الصحفي عبد الستار حتيتة، إن مصر لم تعمل بشكل منفرد في مواجهة تركيا، لكن وضعت الملف أمام المجتمع الدولي والأطراف المعنية، مشيرا إلى أن مصر أعطت الجميع درسًا في الدبلوماسية.

وتابع "تيتة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد أن مصر عملت على الحد التغول التركي في ليبيا.

وأكد هناك مستشارين عسكريين وأمنيين وسياسيين حول أدوغان، لهم باع طويل في العمل الإرهابي، مؤكدا أن مصر تدخلت في الملف الليبي ليس من أجل محاربة تركيا ولكن من أجل إنقاذ الليبيين وصنع السلام

وأردف أن الانتفاضة التي قامت بها بعض الدول الأوروبية مثل قبرص وفرنسا واليونان جعلت تركيا تشعر أنها محاصرة.

وفي وقت سابق، قال سامح شكرى وزير الخارجية، إن مصر تعزز كل الجهود المبذولة للتوصل إلى حل ليبى يؤدى إلى خروج ليبيا من الأزمة، وهناك جهود تبذل وحوارات تتم سواء فى المغرب وحوارات مستمرة بشكل مباشر، وغير مباشر تيسر لها مصر بين كافة الفرقاء الليبيين، مشددا على أن مصر ليس لديها أى تحفظ فى هذا الصدد.

وحذر وزير الخارجية خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الأرمينى بالقاهرة، من الاعتماد على الأطراف الخارجية فى الأزمة الليبية، مؤكدا أنها تعمل على تزكية الصراع وزيادة معاناة الشعب الليبية، متابعا: "نسعى إلى هدف لابد أن يتحقق فى أقرب وقت ممكن، وتدخل مصر كان هدفه تثبيت الوضع العسكرى وعدم تفاقمه وإتاحة الفرصة أمام كافة الأطياف الليبية للارتكان إلى حل سلمى ليبى ليبى".

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مصر ليبيا تركيا الخارجية

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