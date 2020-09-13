محافظ الغربية يكرم سيدة القطار والمجند بالديوان العام (صور)

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أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية أنه فخور بما فعلته السيدة صفية أبو العزم المعروفة اعلاميا بسيدة القطار وأيضا ما فعله المجند عبد الله فى واقعة القطار مؤكدا أن الأم هى التى تربى الشباب وتستطيع أن توجهه فى الاتجاه الصحيح حسب التربية مشيدا بموقف المجند عبد الله الذى أثبت قدرته مع الموقف بعزة نفس وثبات بطولي.



جاء ذلك خلال تكريم السيدة صفية أبو العزم سيدة القطار والمجند عبد الله مسعد بديوان المحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والعقيد أيمن فكرى المستشار العسكرى وناصر حاتم وكيل وزارة التعليم.



وأشاد رحمى بموقف السيدة صفية وأبدى سعادته عندما علم أنها تعمل معلمة رياض أطفال مما يجعلنا نطمئن على مستقبل طلابنا وأن التعليم مازال بخير مؤكدا أن أى أم مكان السيدة صفية كانت ستفعل نفس الموقف فهذه هى الأم وهذا الموقف يؤكد أن الشعب يحب جيشه المصرى وأن التعليم خاصة رياض الأطفال هو الأساس فى خلق جيل قادر على دفع البلد للأمام.



وأشار المحافظ أن هناك نماذج كثيرة فى مصر يجب أن يلقى عليها الضوء لكى تكون نموذجا يتحذى به.



من جانبها أبدت السيدة صفية أبو العزم سعادتها البالغة لهذا التكريم مؤكدة أنها لم تفعل شيء أكثر من واجبها كأم وهذا دفعها للوقوف بجانب المجند الذى اعتبرته ابن من أبنائها ونفت نيتها الترشح ضمن كوتة المرأة فى مجلس النواب مؤكدة أنها تريد التفرع لبيتها وعملها.



كما عبرت السيدة صباح والدة المجند عبد الله مسعد عن فرحتها للتكريم وأبدت حزنها لما حدث مع نجلها موجهة الشكر لجميع الجهات التى قامت بتكريمه والاعتذار له.