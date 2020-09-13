تعرف على شروط التطوع في تجارب لقاح كورونا (فيديو)

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 07:07 م
أرشيفية
أرشيفية
داليا الحسين
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كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، شروط التطوع لاختبار لقاحات فيروس كورونا.

وقال "حسني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد، إن "شروط التطوع لتلقي لقاح كورونا تتضمن أن تكون الفئة العمرية للمتطوعين تبدأ من 18 عاما فأكثر، وأن يكون المتطوع مقيم بمصر، ولديه الحالة النفسية لخوض التجرية، ولا يعاني من حمى أو سعال أو حساسية قبل 14 يوما من تقدمه، فضلا عن عدم جواز تقدم مرضى الصرع والتشنج والأوعية الدموية والقلب".

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة: "السيدات الحوامل واللاتي لديهن رغبة بالحمل العام المقبل ممنوعات من التطوع لتلقي لقاح كورونا"، مشيرا إلى أن التجارب السريرية للقاحات تمر بـ 3 مراحل بصفة عامة.

وأكمل "المصريون لن يكونوا فئران تجارب، لن نعطي مصر لقاحا ألا بعد التأكد من التجارب خلال أول مرحلتين وهو ما حدث"، متابعا "قد تحدث أعراض جانبية طفيفة بعد تلقي المتطوع اللقاح مثل ارتفاع الحرارة بقيمة نصف درجة أو التهابات بسيطة بالجيوب الأنفية لمدة لا تتخطى يومين أو 3 أيام".

وأردف"أنا شخصيا ونجلي سجلنا كمتطوعين لتلقي اللقاح، ونحتاج إلى 6 آلاف متطوع لانتهاء الدراسة، وأعتقد على أول العام المقبل نبدأ مرحلة التصنيع حال انتهاء اختبار اللقاح". 

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 788 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 83261 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 148 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 100856 حالة من ضمنهم 83261 حالة تم شفاؤها، و5627 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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