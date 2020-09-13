محافظ الفيوم يوجه بإزالة "صخرة" بعزبة قلمشاة لمنع انهيارها على منازل المواطنين

محافظ الفيوم يوجه بإزالة "صخرة" بعزبة قلمشاة لمنع انهيارها على منازل المواطنين
الأحد 13/سبتمبر/2020 - 07:03 م
ريهام على
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وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الأستاذ خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا لإزالة إحدى الصخور التى كانت تسبب خطرًا على المنازل السكنية الموجودة أسفل الصخرة بعزبة قلمشاة التابعة لمركز إطسا، وذلك إستجابة لشكوى عدد من المواطنين للحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن السيد المحافظ تواصل هاتفيًا مع اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم للتنسيق لإزالة إحدى الصخور بناحية عزبة قلمشاة بإطسا، وبالفعل قامت حملة مكبرة من رجال الحماية المدنية وقوات الأمن بالتعاون مع مسئولي مركز ومدينة إطسا والإدارة الهندسية اليوم الأحد، مستخدمين الشاكوش ومعدات الوحدة المحلية، ونجحت الحملة في إزالة الصخرة بالكامل حفاظًا على سلامة المواطنين.
ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن جزء من إحدي الصخور الجبلية بعزبة قلمشاة التابعة للوحدة المحلية لقرية قلهانة بمركز إطسا، قد سقط بجوار الكتلة السكنية بالمنطقة منذ ثلاثة أيام دون أن يتسبب فى أي خسائر، وفور علم السيد المحافظ وجه السيد مدير أمن الفيوم، ورئيس مركز ومدينة إطسا لإزالة الصخرة.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد على البلاد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن السيد المحافظ تواصل هاتفيًا مع اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم للتنسيق لإزالة إحدى الصخور بناحية عزبة قلمشاة بإطسا، وبالفعل قامت حملة مكبرة من رجال الحماية المدنية وقوات الأمن بالتعاون مع مسئولي مركز ومدينة إطسا والإدارة الهندسية اليوم الأحد، مستخدمين الشاكوش ومعدات الوحدة المحلية، ونجحت الحملة في إزالة الصخرة بالكامل حفاظًا على سلامة المواطنين.
ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن جزء من إحدي الصخور الجبلية بعزبة قلمشاة التابعة للوحدة المحلية لقرية قلهانة بمركز إطسا، قد سقط بجوار الكتلة السكنية بالمنطقة منذ ثلاثة أيام دون أن يتسبب فى أي خسائر، وفور علم السيد المحافظ وجه السيد مدير أمن الفيوم، ورئيس مركز ومدينة إطسا لإزالة الصخرة.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد على البلاد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".