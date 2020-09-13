محافظ الفيوم يوجه بإزالة "صخرة" بعزبة قلمشاة لمنع انهيارها على منازل المواطنين

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وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الأستاذ خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا لإزالة إحدى الصخور التى كانت تسبب خطرًا على المنازل السكنية الموجودة أسفل الصخرة بعزبة قلمشاة التابعة لمركز إطسا، وذلك إستجابة لشكوى عدد من المواطنين للحفاظ على سلامتهم وسلامة أسرهم.



أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن السيد المحافظ تواصل هاتفيًا مع اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم للتنسيق لإزالة إحدى الصخور بناحية عزبة قلمشاة بإطسا، وبالفعل قامت حملة مكبرة من رجال الحماية المدنية وقوات الأمن بالتعاون مع مسئولي مركز ومدينة إطسا والإدارة الهندسية اليوم الأحد، مستخدمين الشاكوش ومعدات الوحدة المحلية، ونجحت الحملة في إزالة الصخرة بالكامل حفاظًا على سلامة المواطنين.



ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن جزء من إحدي الصخور الجبلية بعزبة قلمشاة التابعة للوحدة المحلية لقرية قلهانة بمركز إطسا، قد سقط بجوار الكتلة السكنية بالمنطقة منذ ثلاثة أيام دون أن يتسبب فى أي خسائر، وفور علم السيد المحافظ وجه السيد مدير أمن الفيوم، ورئيس مركز ومدينة إطسا لإزالة الصخرة.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد على البلاد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

