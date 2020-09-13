مسؤل حكومي: لا نية لزيادة الضرائب (فيديو)

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 07:22 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements

قال سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية بالمكتب الفني لمصلحة الضرائب، إنه لا يوجد نية لزيادة الضرائب في مصر، مشيرا إلى أن من دفع أصل الضريبة معفٍ من الغرامات.

وتابع "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج"صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأحد أنه لا زيادة في أسعار الضريبة والسياسة الضريبية مستقرة.

ولفت إلى أنهم حريصين على استقرار السياسات الضريبية لجذب الاستثمارات وتوفير فرص عمل، مؤكدا على أنه تم تعديل قانون الضرائب على الدخل وتخفيضه إلى 2.5 %، والموظف الذي يتقاضى 2000 جنيه معفي تماما للدخل.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه لا نية لزيادة الضرائب؛ فالحكومة حريصة على استقرار السياسيات الضريبية، على النحو الذى يُسهم في جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص العمل، لافتًا إلى أن منظومة الإدارة الضريبية تشهد إصلاحات تاريخية لتكون أكثر تطورًا من خلال الاعتماد على نظام رقمي متكامل للتيسير على الممولين أو المكلفين؛ بما يُسهم في تحصيل حق الدولة ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة وإرساء دعائم العدالة الضريبية.

أضاف، ردًا على شائعات أعداء الوطن، أن استهداف زيادة نسبة الضرائب للناتج المحلي بنسبة ٢،٥٪ خلال ٥ سنوات من ١٤ إلى ١٦،٥٪ بنمو سنوي ٥،٪ من الناتج المحلي؛ باعتباره أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة، لا يعنى مطلقًا أي زيادة في أسعار الضرائب؛ بل يعنى تكثيف جهود توسيع القاعدة الضريبية والاستفادة من زيادة نمو الناتج المحلي وهو ما يزيد حصيلة إيرادات الدولة مع الحفاظ على استقرار السياسات الضريبية، وتعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية، لاستيفاء حق الشعب.

وأشار إلى أن الحكومة قامت بتخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، وقدمت العديد من التيسيرات الضريبية لمساندة الممولين في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

أخبار تهمك

كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك أمام الإنتاج الحربي في الدوري

منذ ساعة

عقبة تقف أمام فايلر تمنعه من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

نجوم برشلونة يتفقون على قيادة ميسي للفريق

منذ ساعة

أبرزها قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يوافق على 8 قوانين جديدة

منذ أقل من ساعتين

الزمالك سلب 3 نقاط أمام الأهلي ليرد أبنائه من خارج أسوار القلعة.. فهل يفعلها مختار الليلة؟

منذ ساعتين و 14 دقيقة

أهلي جدة يُحدد شروطه المالية لبيع يوسف بلايلي للأهلي

منذ ساعة

الأهلي يحسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه

منذ أقل من ساعتين

بقرار من رونالدو.. نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل إلي يوفنتوس

منذ ساعتين و 24 دقيقة

فايلر يستقر على عودة هذا الثنائي من الإعارة

منذ حوالي 3 ساعات

مانشستر سيتي يتدخل لقطع الطريق على ريال مدريد في صفقته المنتظرة

منذ 42 دقيقة

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يحقق مع رضوى الشربيني

منذ حوالي 5 ساعات

وزيرة الصحة تكشف أسوأ سيناريو للمتطوع في تجارب اللقاح الصيني (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ حوالي 20 ساعة

بعد طاهر.. الأهلي على أبواب ثاني صفقاته

منذ حوالي 3 ساعات

التسجيل إلكترونيًا.. كل ما تريد معرفته عن الكشف الطبي لطلاب الجامعات الجدد

منذ حوالي 4 ساعات

محاولة أخيرة من الزمالك لحسم صفقة الهداف

منذ 36 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
06:27 م

الأهلي يحسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه

أبرزها قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يوافق على 8 قوانين جديدة

06:06 م

مانشستر سيتي يتدخل لقطع الطريق على ريال مدريد في صفقته المنتظرة

07:21 م

بعد طاهر.. الأهلي على أبواب ثاني صفقاته

04:34 م

محاولة أخيرة من الزمالك لحسم صفقة الهداف

07:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: وماذا بعد التطوير؟