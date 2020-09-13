في ذكرى ميلاده.. إبراهيم سعفان كان معلمًا للسندريلا سعاد حسني

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تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير إبراهيم سعفان، صاحب أجمل وأشهر الإيفيهات الكوميدية في المسرح المصري.



قدم العديد من الأعمال الفنية، والتي يقترب عددها إلى 132 عملًا، تنوعت ما بين الأفلام والمسرحيات، والمسرحيات الإذاعية والمسلسلات.



طلبه الشاعر عبد الرحمن الخميسي، من أجل تعليم السندريلا وايقونة الشاشة سعاد حسني القراءة والكتابة، وذلك لأنها لم تلتحق بمدارس نظامية بسبب ظروفها العائلية.



ساعدها "سعفان" على التعلم في 6 أشهر بما يعادل درجة طالب في الإعدادية.



من أهم أعمال إبراهيم سعفان، "30 يوم في السجن"، ومسرحية "الدبور"، و"أونكل زيزو حبيبي"، و"مذكرات الآنسة منال"، و"سفاح النساء"، و"ميرامار"، و"أزمة سكن".