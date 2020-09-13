خاص.."الفجر الفني " في بروفات فرقة "هوس" احتفالا بإطلاق ألبومها " بطل خارق

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 08:35 م
بوابة الفجر
يارا أحمد
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تواجد "الفجر الفني" في بروفات فرقة "هوس" وذلك احتفالا بإطلاق ألبومها "بطل خارق" وذلك استعدادا لإحياء حفل إطلاق ألبوم "بطل خارق" وذلك يوم الخميس المقبل الموافق 17 من شهر سبتمبر الجاري، في ساقية الصاوي بالزمالك.

ومن المقرر أن يحتفل الفريق مع جمهوره بأولى حفلاته الجماهيرية هذا العام وسوف يغني الفريق 6 أغانٍ جديدة لأول مرة في حفل حي، والتي تم إطلاقها ضمن أغنيات ألبوم "بطل خارق" خلال الشهور الماضية.

تحكي أغاني "بطل خارق" عن الإنسان بشكل عام خاصة في الوطن العربي وبالأخص في مصر، وما يواجهه من أوضاع وتغيرات سياسية، اقتصادية واجتماعية جعلت مهمة وجوده أكثر صعوبة، لبطل خارق وليس لإنسان عادي.

بدأت هوس في العمل على الألبوم بداية منذ بداية عام 2018 وتعاونت خلاله مع عدة شعراء منهم نور الدين الجمال أحد الأعضاء المؤسسين للفرقة بالإضافة إلى أمجد القهوجي وأحمد عبد الخالق وفهد إبراهيم ومحمد داوود، أما الألحان فجميعها حتى الآن لأعضاء مختلفة من الفريق مثل مروان فوزي ومحمود خطيب وهشام أنس والمعتز بالله ومحمود والي الذي يقوم بدور التلحين لأول مرة من الفرقة.

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