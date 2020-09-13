مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان أبلغ إدارة ناديه الفرنسي بقراره النهائي.









وأكدت صحيفة التايمز البريطانية أن مبابي أبلغ إدارة النادي الباريسي بأنه يرغب في الرحيل في الصيف المقبل.









وأوضحت الصحيفة البريطانية أن النادي الفرنسي قد يضطر لبيع النجم الفرنسي البالغ من العمر 21 عامًا في نهاية الموسم الحالي لأن عقده ينتهي في صيف 2022.









ونوهت الصحيفة البريطانية أن مبابي يعتبر هدفًا رئيسيًا لريال مدريد في صيف 2021 كما أن هناك العديد من الأندية المهتمة بالتعاقد مع النجم الفرنسي أبرزها قطبي مانشستر وليفربول الإنجليزيين وبرشلونة الإسباني.



