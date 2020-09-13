بشرى سارة للمصري قبل مواجهة حرس الحدود

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 06:19 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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سادت حالة من الإرتياح داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي وذلك بعد أن عاد الثلاثي أحمد جمعة وكريم العراقي وخالد مصطفى اليوم الأحد وشاركوا في التدريبات الجماعية.


وتساعد عودة ثلاثي الفريق المدير الفني علي ماهر على تطبيق خططه قبل المواجهة المرتقبة التي تنتظر الفريق ضد حرس الحدود يوم غداً الإثنين لحساب مباريات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري.


وحرص ماهر على الدفع بأحمد جمعة مهاجم الفريق البورسعيدي في جزء بسيط من المران الأخير وذلك تمهيداً للدفع به بجوار محمود وادي.


وقبل المباراة يحتل المصري المركز السادس برصيد خمسة وعشرين نقطة من 23 مباراة فيما يحتل حرس الحدود المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة من 25 مباراة.

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