إلغاء مباراة السكة الحديد والداخلية بسبب مشادات الأجهزة الفنية

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 06:13 م
بوابة الفجر
رأفت أمين
Advertisements
قام الحكم عمرو حلاوة بإلغاء مباراة الداخلية والسكة الحديد، في الدقيقة 15 من الشوط الثاني، عقب مشاده بين هشام زكريا المدير الفني لفريق الداخلية، ومحمود شكري المدير الإداري، مع جمعة مشهور المدير الفني لفريق السكة الحديد

وقام حكم المباراة بطرد لاعب وسط فريق السكة الحديد محمد رمزي، بعد إعتداء على لاعب الداخلية مصطفى إبراهيم.

وكانت نتيجة المباراة التعادل السلبى، سيطرة فريق السكة الحديد على اغلب فترات المباراة، وفي الدقيقة الأولى إهدر أحمد عارف توتى فرصة هدف للسكة، بعد تمريرة من محمد عاطف.

وفي الدقيقة 35 ومن كرة عرضية من مصطفى عبد ربه سددها توتى بقوة وتصدى لها ببراعة، محمود حمدي حارس الداخلية.

خاص فريق السكة الحديد اللقاء بشكيل ضم محمد جمال،مصطفى عبد ربه، أسامة صبحى،محمد عاطف، المتولى محمود، عبد العليم السيد،محمد رمزى، فوزي الكاشف، أحمد عبد المنعم كشرى، أحمد عارف توتي، واشترك في الشوط الثاني حسن بشندى،ومحمد ريعو، وحازم شعيب.

بينما تكون فريق الداخلية من، محمود حمدي،اسلام صيام،جون مانجا،احمد رضا، محمد الكومى، أحمد أبو الخير، محمود طلعت،
إسلام الشاعر زيزو، محمد صلاح، أحمد تمساح، إسماعيل بامبا، واشترك في الشوط الثاني كلا من مصطفى إبراهيم واسامة جابر وأحمد عبد الفتاح ومحمد زيكا.

وأدار المباراة الحكم عمرو حلوه، حكم ساحه، وعاونه أشرف متولي، مساعد أول، وخالد موسى، مساعد ثان.

وسوف يلتقي فريق السكة الحديد مع فريق الأوليمبي يوم الثلاثاء القادم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

السكة الحديد الداخلية

أخبار تهمك

التسجيل إلكترونيًا.. كل ما تريد معرفته عن الكشف الطبي لطلاب الجامعات الجدد

منذ ساعتين و 53 دقيقة

وزيرة الصحة تكشف أسوأ سيناريو للمتطوع في تجارب اللقاح الصيني (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

بقرار من رونالدو.. نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل إلي يوفنتوس

منذ أقل من ساعة

تعرف على غيابات الزمالك أمام الإنتاج الحربي

منذ ساعتين و 31 دقيقة

الزمالك سلب 3 نقاط أمام الأهلي ليرد أبنائه من خارج أسوار القلعة.. فهل يفعلها مختار الليلة؟

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يعود لفتح ملف نجم بيراميدز

منذ ساعة

فايلر يستقر على عودة هذا الثنائي من الإعارة

منذ ساعة و نصف

فايلر يرفض التعاقد مع "الدبابة"

منذ حوالي 6 ساعات

بعد طاهر.. الأهلي على أبواب ثاني صفقاته

منذ ساعتين

عقبة تقف أمام فايلر تمنعه من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يحقق مع رضوى الشربيني

منذ حوالي 3 ساعات

تعرف على حكام مباراتي الأهلي والزمالك في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

يوفنتوس يعرض نجمه للبيع.. ومانشستر يونايتد يترقب الصفقة

منذ ساعة و نصف

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ حوالي 19 ساعة

أبرزها قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يوافق على 8 قوانين جديدة

منذ أقل من نصف ساعة

"الصحة" تكشف عن أسباب انخفاض أعداد إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

وديا.. بنى سويف يهزم السكة بثلاثية في مباراة مثيرة

فوز السكة الحديد والغابة والماظة وسقوط اتحاد الشرطة وبنها وتعادل الشمس في القسم الثالث

فوز السكة الحديد والمرج والبلاستيك والشمس وتعادل التأمين والماظة بالقسم الثالث

فوز مركز شباب بطا والبلاستيك والماظة وبهتيم وتعادل المرج بالقسم الثالث

فوز السكة والبلاستيك والعبور وتعادل مصر للتأمين

فوز العبور والشمس وتعادل السكة والبلاستيك بالقسم الثالث

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
06:06 م

أبرزها قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يوافق على 8 قوانين جديدة

بعد طاهر.. الأهلي على أبواب ثاني صفقاته

04:34 م

التسجيل إلكترونيًا.. كل ما تريد معرفته عن الكشف الطبي لطلاب الجامعات الجدد

03:39 م

فايلر يستقر على عودة هذا الثنائي من الإعارة

05:01 م

بقرار من رونالدو.. نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل إلي يوفنتوس

05:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: وماذا بعد التطوير؟