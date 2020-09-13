طرح لحوم بـ 75 جنيه بهذه المحافظات للتخفيف على المواطنين (فيديو)

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قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن هناك مبادرة لتخفيض اسعار اللحوم لتصل لـ 75 جنيه بدلًا من 85 جنيه، مشددًا على أن اللحوم على اعلى مستوى من الجودة، وليس بها كيماويات، وهي لحوم مستوردة من دولة السودان الشقيقة.



وأضاف "العسقلاني"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأحد، أن اللحوم السودانية من أجود اللحوم، وهي أقرب للحوم المصرية من حيث المناخ، موضحًا أن الجمعية تسعى للقيام بدورها في وضع سعر كاشف للحوم.



وتابع رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن هذه المبادرة تتم تحت رعاية محافظة الدقهلية، ومتواجدة في الدقهلية والشرقية وبعض محافظات وجه بحري، وأجهزة المدن الجديدة الموجود في القاهرة ومحيطها، منوهًا بأن هذه المبادرة تهدف لمساعدة رئيس الدولة الذي يهتم بهذا الملف لتخفيف العبء عن المواطن حدة التغيرات الاقتصادية التي حدثت نتيجة تطبيق خطة الإصلاح.



وأكد وزير الزراعة المصري السيد القصير أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وجه بمضاعفة التمويل المتاح للمشروع القومي للبتلو بمقدار 2 مليار جنيه.



وأشار الوزير المصري إلى أن هذا المشروع يشهد إقبالا غير مسبوق، حيث أن هذا التمويل سيعمل على إيجاد مردود اقتصادي واجتماعي مباشر لصالح المواطنين، على أن يتم تزويد المربين بأفضل الأعلاف والسلالات المنتجة للحوم وبذلك يصبح إجمالي التمويل 4 مليارات جنيه.



وأضاف القصير أن مجلس إدارة المشروع وافق في جلسته الأخيرة على تمويل جديد للبتلو بـ936 مليون جنيه يستفيد منها 5255 من صغار المربين والمزارعين لشراء وتغذية 64694 رأس ماشية لتسمينهم ضمن المشروع القومي للبتلو.



وبالتالي يصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن حوالى 2 مليار و624 مليون جنيه لأكثر من 15300 مستفيد، ولتمويل حوالي 183 ألف رأس ماشية الأمر الذي يؤكد على نجاح المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة منه سواء في توفير اللحوم الحمراء وثبات الأسعار وأيضا تحسين مستوى المربين وتوفير فرص عمل للمواطنين في المناطق الريفية والأكثر احتياجا.



وأكد أن إقبال المربين غير المسبوق على الاستفادة من تسمين العجول ضمن المشروع القومي للبتلو سواء المحلية أو المستوردة المحسنة وراثيا سريعة النمو بقرض قصير الأجل (6 أشهر) وبفائدة فقط 2.5% واستلام وزارة التموين نسبة من الرؤوس بعد تسمينها من المستفيدين بسعر عادل وطرح لحومها في منافذها بسعر مناسب يسهم في توازن وثبات الأسعار في الأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشي – أو أسعار اللحوم الحمراء.