تامر حسني يشارك جمهوره كواليس الموسيقي التصويرية لفيلم "مش أنا"

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 06:17 م
بوابة الفجر
سيدة صادق
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نشر الفنان تامر حسني فيديو له مع عادل حقي وباقي فريق عمل مش أنا وذلك عبر صفحته الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وعلق "تامر" علي الفيديو قائلا :"بنخلص الموسيقي التصويريه لفيلم "مش أنا" وعادل حقي فضل إمبارح يسمعنا شغله لحد الفجر وةان عايز يهرب من العشا من الساعه 8 علي مين يسطا

يشار إلي تدور قصة فيلم "مش أنا"، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، والذي يجسده الفنان تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته.

يذكر ان فيلم "مش أنا" ﺇﺧﺮاﺝ: سارة وفيق ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ: تامر حسني قصة وسيناريو وحوار وشارك في العمل تامر حسني حلا شيحة ماجد الكدواني حجاج عبدالعظيم سوسن بدر محمد عبدالرحمن.

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