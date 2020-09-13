أعمل من المنزل.. أحمد حاتم يمازح جمهوره من جديد

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 06:16 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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مازح الفنان أحمد حاتم جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهر أحمد حاتم بالصورة من داخل حمام السباحة ممسكاً سيناريو في ديديه وداعب جمهوره قائلاً :" أعمل من المنزل".

وحظيت الصورة بتفاعل الكثير من متابعيه وتباينت التعليقات منها " أحسن ممثل في مصر".


يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حاتم، مشاركتها في فيلم "الغسالة"، بجانب هنا الزاهد وعدد من الفنانين وتم عرضه بدور عرض السينمات في موسم عيد الأضحى المبارك

كما يُشارك الفنان أحمد حاتم، في فيلم جديد يحمل اسم "ريتسا"، ومن المقرر أن ينطلق تصويره مطلع سبتمبر المقبل ، بعد إنهاء التعاقدات مع باقي النجوم

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