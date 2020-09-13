الزمالك سلب 3 نقاط أمام الأهلي ليرد أبنائه من خارج أسوار القلعة.. فهل يفعلها مختار الليلة؟

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 05:49 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره الإنتاج الحربي، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

ويقام اللقاء مساء اليوم الأحد، عند الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبوظبي، والسادسة بتوقيت جرينتش.

الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، يلاقي الإنتاج الحربي تحت القيادة التدريبية لـ مختار مختار، أحد أبناء الأهلي السابقين، الذي يسعى لحصد الثلاث نقاط لمساعدة فريقه والذي سيصب في مصلحة الأحمر، الذي سيتوج بطلا للدوري هذا الموسم.

وكان الأبيض اقتنص 3 نقاط أمام الأهلي في مباراة القمة السابقة، بثلاثية مقابل هدف، ليواجه إثنين من لاعبي الأحمر السابقين في منصب المدير الفني حاليا بعد ذلك، ويخسر 5 نقاط، ساعدت الأهلي كثيرا في حصد اللقب مبكرا.

حيث خسر الزمالك أمام المقاولون العرب تحت قيادة عماد النحاس بثنائية مقابل هدف، إضافة إلى تعادله أمام سموحة بقيادة أحمد سامي، إيجابيا بثلاثية.

فهل يفعلها مختار مختار الليلة ويتيح للأهلي فرصة التتويج بالدوري رسميا دون النظر إلى النتائج المقبلة؟


أخبار تهمك

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يعود لفتح ملف نجم بيراميدز

منذ أقل من ساعة

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يحقق مع رضوى الشربيني

منذ حوالي 3 ساعات

عقبة تقف أمام فايلر تمنعه من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يستقر على عودة هذا الثنائي من الإعارة

منذ ساعة و 27 دقيقة

"الصحة" تكشف عن أسباب انخفاض أعداد إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 11 ساعة

التسجيل إلكترونيًا.. كل ما تريد معرفته عن الكشف الطبي لطلاب الجامعات الجدد

منذ ساعتين و 48 دقيقة

فايلر يرفض التعاقد مع "الدبابة"

منذ حوالي 6 ساعات

بعد طاهر.. الأهلي على أبواب ثاني صفقاته

منذ أقل من ساعتين

الزمالك سلب 3 نقاط أمام الأهلي ليرد أبنائه من خارج أسوار القلعة.. فهل يفعلها مختار الليلة؟

منذ 39 دقيقة

تعرف على غيابات الزمالك أمام الإنتاج الحربي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

وزيرة الصحة تكشف أسوأ سيناريو للمتطوع في تجارب اللقاح الصيني (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

بقرار من رونالدو.. نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل إلي يوفنتوس

منذ أقل من ساعة

أبرزها قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يوافق على 8 قوانين جديدة

منذ ثلث ساعة

تعرف على حكام مباراتي الأهلي والزمالك في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و نصف

يوفنتوس يعرض نجمه للبيع.. ومانشستر يونايتد يترقب الصفقة

منذ ساعة و 26 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
06:06 م

أبرزها قانون الأحوال الشخصية.. السيسي يوافق على 8 قوانين جديدة

بعد طاهر.. الأهلي على أبواب ثاني صفقاته

04:34 م

التسجيل إلكترونيًا.. كل ما تريد معرفته عن الكشف الطبي لطلاب الجامعات الجدد

03:39 م

فايلر يستقر على عودة هذا الثنائي من الإعارة

05:01 م

بقرار من رونالدو.. نجم ريال مدريد يقترب من الرحيل إلي يوفنتوس

05:39 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: وماذا بعد التطوير؟