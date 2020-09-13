توجيهات عاجلة من السيسي بشأن تنمية سيناء.. اعرفها

دائما ما يبدى الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتمامه بتنمية سيناء، وتوفير جميع الخدمات، والارتقاء بالمستوى المعيشى لأهلها.





ويتجلى اهتمام الرئيس بتنمية سيناء من خلال توجيهاته المستمرة بإقامة المشروعات التنموية، التى تعود بالنفع على الدولة المصرية وعلى المواطن السيناوى، كما أنه تنمية سيناء تساهم بشكل كبير فى دحر الإرهاب وتجفيف منابعه.





توجيهات عاجلة لتنمية سيناء





وأصدر الرئيس السيسى، اليوم توجيهات عاجلة بشأن تنمية سيناء، خلال الاجتماع الذى عقده، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير الموارد المائية والري، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ شمال سيناء، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقائد الجيش الثاني الميداني، ورئيس جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء.





وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية محافظة شمال سيناء ومنطقة جنوب الوادي بشرق العوينات وتوشكي، إذ إن الرئيس اطلع على جهود جهات الدولة المختلفة لتهيئة البنية الأساسية للتنمية في تلك المناطق، خصوصا فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية، والموارد المائية، والزراعة.





ووجه الرئيس السيسى بأن يتم العمل بشكل متكامل بين القطاعات المعنية، في إطار نهج استراتيجي شامل، يحقق مصلحة وغايات الدولة في زيادة الرقعة الزراعية المنتجة، وبناء مجتمعات عمرانية حديثة في شمال ووسط سيناء وجنوب الوادي.





تعزيز محاور الزراعة والرى





كما اطلع الرئيس، خلال الاجتماع، على جهود تعزيز محاور الزراعة والري، عن طريق شق الترع والقنوات المائية، لنقل المياه من محطات المعالجة في غرب قناة السويس إلى شرقها، فضلًا عن جهود تطوير مدن شمال سيناء، لا سيما مدينة العريش، وذلك في إطار الرؤية الشاملة للدولة لإعادة صياغة وتطوير المنطقة وبنيتها الأساسية، من خلال إنشاء عدد من المحاور الجديدة ورفع كفاءة وتوسعة الطرق الحالية، إلى جانب تجديد المنشآت والمباني وتحقيق الاستخدام الأمثل للأراضي.





اهتمام رئاسى متواصل بتنمية سيناء





كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد عقد اجتماعا، فى 15 أغسطس الماضى، مع ‎اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، واللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أركان حرب خالد مجاور، مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.





‎وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات تنمية سيناء، حيث اطلع الرئيس على سير الأعمال الإنشائية والهندسية الجارية في هذا الإطار، ووجه بمواصلة جهود التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء وفق مخطط الدولة الاستراتيجي لتعزيز الرقعة العمرانية والمجتمعية المكتملة الجوانب في سيناء، فضلا عن توفير فرص العمل.





‎كما شهد الاجتماع استعراض جهود تهيئة مناخ التنمية في سيناء، والارتقاء ببنيتها الأساسية.





وفى 6 مايو الماضى، اجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ومحافظ شمال سيناء، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس جهاز تنمية شبه جزيرة سيناء، ومدير المركز الوطني للتخطيط واستخدامات أراضي الدولة.





تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية محافظة شمال سيناء، خصوصا إقامة التجمعات البدوية السكنية، وكذا تطوير بحيرة البردويل لتنمية واستغلال ثروتها السمكية، إلى جانب إنشاء مجمع متكامل لقرى الصيادين بهدف رعايتهم اجتماعيا وتوفير الخدمات اللازمة لهم.



