محافظ القليوبية يوجه بسرعة إنهاء أعمال الرصف بطريق شركات البترول

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 05:45 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اليوم جولة تفقدية، تفقد خلالها أعمال تطوير محور شركات البترول بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة، وإنشاء طرق بديلة وحرم آمن لشركات البترول لنقل الحركة المرورية والحد من التكدسات في المنطقة بالكامل.


وتفقد المحافظ القطاعات الثلاثة للطريق بدءا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد، وتابع مع مهندسي الموقع مستجدات الأعمال حيث تم الإنتهاء من وضع طبقة الأساس في جميع القطاعات، وجاري أعمال الرصف بالتوازي مع أعمال التدبيش لترعة الإسماعلية وإنشاء البلدورات على حرم الطريق.


كما تفقد المحافظ الطرق البديلة والخلفية لشركات البترول ومن بينها شارع بطول 1700 متر لنقل الحركة المرورية من منطقة شركات البترول لشارع ترعة الزنانيري إلى طريق الخصوص الدائري، مشيرا أن المشروع يعد من المشروعات الحيوية والتي ستقضي تماما على التكدسات المرورية بالمنطقة بالكامل.

بالإضافة إلى اللمسة الجمالية والحضارية التي سيتم إضفاءها على المنطقة بعد تطويرها، والقضاء على جميع المظاهر العشوائية وعمليات الإنتظار المروري الخاطئ.


ويذكر أنه جارى أعمال رفع كفاءة وتوسعة طريق شركات البترول بمنطقة مسطرد بتكلفة 90 مليون جنيه، بدءا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد، وجاري أعمال التدبيش والرصف لتوسعة الطريق ورصفه وإنشاء كورنيش حضارى لائق، وحرم آمن وجراجات للشركات وإنهاء العشوائية والتكدسات التي كانت تسيطر على المنطقة بالكامل وتعوق الحركة المرورية.

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