آسر ياسين يشارك جمهوره بصورة ويعلق :"وأنا عندي 3 سنين"

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 06:06 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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أستعاد الفنان آسر ياسين جمهوره بصورة من الطفولة ، حيث شارك جمهوره بصورة وهو في مرحلة الصغر وهو في الثالثة من عمره.

وعلق علي الصورة قائلاً :" وأنا عمري 3 سنين ".

ولاقت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه ومن أبرز التعليقات "كنت قمر " .

يذكر أن آخر أعمال الفنان آسر ياسين مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "100 وش" مع الفنانة نيللي كريم وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا للأعمال الرمضانية لعام 2020.

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