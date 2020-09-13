آسر ياسين يشارك جمهوره بصورة ويعلق :"وأنا عندي 3 سنين"
الأحد 13/سبتمبر/2020 - 06:06 م
فايقة محمد عادل
Advertisements
أستعاد الفنان آسر ياسين جمهوره بصورة من الطفولة ، حيث شارك جمهوره بصورة وهو في مرحلة الصغر وهو في الثالثة من عمره.
وعلق علي الصورة قائلاً :" وأنا عمري 3 سنين ".
ولاقت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه ومن أبرز التعليقات "كنت قمر " .
يذكر أن آخر أعمال الفنان آسر ياسين مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "100 وش" مع الفنانة نيللي كريم وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا للأعمال الرمضانية لعام 2020.
وعلق علي الصورة قائلاً :" وأنا عمري 3 سنين ".
ولاقت الصورة إعجاب الكثير من متابعيه ومن أبرز التعليقات "كنت قمر " .
يذكر أن آخر أعمال الفنان آسر ياسين مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "100 وش" مع الفنانة نيللي كريم وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا للأعمال الرمضانية لعام 2020.