"لا تستسلم وقول أقدر " أصالة تروج لألبومها الجديد "لا تستسلم"

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نشرت الفنانة أصالة صورة لها وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"



وظهرت" أصالة " في الصورة وكانت ترتدي فستان أزرق طويل أعتمدت علي تسريحة شعر أنيقة ومكياج واضح يتماشي مع الفستان السوارية وذلك بهدف الترويج لألبومها الجديد "لا تستسلم".



وعلقت "أصالة" علي الصورة قائلة :" لا تستسلم لإحساس خذلانك وقول أقدر" وذلك بهدف الاعلان والترويج لألبومها الجديد.



وفي سيلق آخر سيطرح ألبوم "لا تستسلم" يوم ١٥ من سبتمبر الجاري، ويتضمن الأغاني "لا تستسلم، سوي، وش كنت تقول، نظرتي، يوم لي، يلطف بحالي، أنا معاك، والله وتفارقنا، رفقًا، أنا عمري، نعم أشتاق، بيان، غيمتك هلت، يامثبت، كالمعتاد، المحك، غمض عيونك، ما عرفت أنطق، اشتقتلك، دروب الأماني ،وآخر أعمال أصالة أغنية "جيتني مكسور" التي طرحتها مؤخراً عبر قناتها على" يوتيوب".