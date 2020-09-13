الإمارات تتصدر قائمة أفضل وجهات السياحة العلاجية خليجيا

حلت دولة الامارات بالمرتبة الأولى على مستوى دول الخليج العربية ضمن قائمة أفضل الوجهات للسياحة العلاجية عالميا حسب مؤشر جمعية السياحة العلاجية ومقرها الولايات المتحدة .. في حين جاءت عمان في المرتبة الثانية والبحرين ثالثا و السعودية في المرتبة الـرابعة والكويت في المرتبة السادسة .





وحسب الدراسات الصادرة في هذا الشأن فقد بلغت قيمة سوق السياحة العلاجية نحو 15.5 مليار دولار أمريكي في عام 2017 وسط توقعات بأن تسجل إيرادات بقيمة 28 مليار دولار بحلول نهاية 2024 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 8.8 في المائة بين الأعوام 2018 و 2024.. على أن يبلغ حجم إنفاق السياحة العلاجية الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى مختلف دول العالم 20 ملياردولار.