ارتفاع معظم البورصات الخليجية فى أول تعاملات الأسبوع

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 05:46 م
بوابة الفجر
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ارتفاع معظم أسواق الخليج بقيادة قطر؛ وأبوظبي تهبط

ارتفعت معظم البورصات الخليجية اليوم الأحد، ليرتفغ المؤشر السعودي الرئيسي 0.8 بالمئة، حيث تقدم سهم د. سليمان الحبيب للخدمات الطبية 3.5 بالمئة في حين صعد سهم مصرف الراجحي 0.9 بالمئة.

وزاد سهم السعودية للكهرباء 0.5 بالمئة بعدما باعت الشركة، التي تحتكر نقل الكهرباء في المملكة، صكوكا خضراء على شريحتين بقيمة 1.3 مليار دولار، في أول طرح أخضر من المنطقة هذا العام.

تأتي الصفقة وسط طفرة في إصدارات الدين، مع سعي المقترضين في الخليج، لاسيما الحكومات، لسد الفجوات المالية الناتجة عن جائحة كورونا وانخفاض سعر النفط.

وعلى نحو منفصل، حددت شركة متاجر التجزئة السعودية بن داود القابضة سعرا استرشاديا لطرحها العام الأولي، مستهدفة جمع ما يصل إلى 2.19 مليار ريال (583.89 مليون دولار) من الإدراج في بورصة الرياض.

وعوض المؤشر الرئيسي لبورصة دبي خسائره المبكرة ليرتفع 0.2 بالمئة، مدعوما بصعود سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.4 بالمئة.

وفي أبوظبي، نزل المؤشر 0.2 بالمئة، حيث انخفض سهم اتصالات 0.2 بالمئة، في حين تراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 0.4 بالمئة.

ويوم السبت، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن 1007 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى عدد إصابات يومي منذ بدء الجائحة.


وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات البورصات الخليجية يوم‭ ‬الأحد:

السعودية.. صعد المؤشر ‭0.8 ‬بالمئة إلى 8204 نقاط.

أبوظبي.. نزل المؤشر 0.2 بالمئة إلى 4510 نقاط.

دبي.. ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 2274 نقطة.

قطر.. زاد المؤشر 1.2 بالمئة إلى 9878 نقطة.

البحرين.. صعد المؤشر 0.6 بالمئة مسجلا 1398 نقطة.

سلطنة عمان.. زاد المؤشر 0.2 بالمئة إلى 3692 نقطة.

الكويت.. ارتفع المؤشر 0.3 بالمئة إلى 5855 نقطة.

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