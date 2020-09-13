بروتوكول تعاون بين محافظة بني سويف وبنك التنمية الصناعية

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:51 م
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التوقيع
احمد فتحي الدسوقي
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وقع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بروتوكول تعاون مع مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، وذلك في مجال توفير تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوصيل الخدمات والمرافق للمواطنين، ورعاية مراكز التدريب المهني وريادة الأعمال، حيث قام بالتوقيع على البروتوكول من جانب البنك ماجد فهمي عطية رئيس مجلس الإدارة، وذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، والمستشار نادي عبد اللطيف المستشار القانوني للمحافظة.

وأعرب المحافظ عن ترحيبه بتوقيع هذا البروتوكول الذي يأتي مواكبا لتوجهات الدولة بالتيسير على المستثمرين وتطوير المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، حيث يشمل البروتوكول التعاون في عدد من المجالات المتنوعة والتي تشمل توفير كافة الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمناطق والتجمعات الصناعية من خلال قيام البنك بوضع كافة إمكانياته لتمويل تلك المشروعات للتوسع في الإنتاج وتغطية احتياجات السوق من السلع، خاصة تلك التي تنتج سلعا يمكن أن تحل محل نظيرتها المستوردة.

وتشمل بنود البروتوكول التعاون في مجال تسهيل وصول الخدمات والمرافق العامة للمواطنين بتكلفة بسيطة وبطرق سداد ميسرة بسعر مناسب، وبالتقسيط على مدد زمنية طويلة،علاوة على مجال رعاية مراكز التدريب المهني وريادة الأعمال بالمحافظة،بهدف خلق جيل جديد من المصنعين والحرفيين وتقديم التوعية المصرفية وتوفير فرص عمل لخريجي مراكز التدريب المهنية ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمناطق الأكثر احتياجًا.

كما يتضمن البروتوكول تقديم التوعية المصرفية والتدريب المالي والإداري لخريجي مراكز التدريب المهني،وبحث إمكانية تخصيص بعض وحدات تواجد بمركز الشباب(p.o.p) لنشر ثقافة العمل الحر تحت مظلة مبادرة رواد النيل والبنك المركزي المصري، والمساهمة في توفير فرص عمل لخريجي مراكز التدريب المهني ورعاية مراكز التدريب بالمحافظة والتي تشرف عليها وزارة القوى العاملة ودعمها بأجهزة ومعدات التدريب من أجهزة حاسب آلي وماكينات خياطة وأجهزة تدريب على حرف أعمال الكهرباء، وذلك كمساهمة من البنك لزيادة أعداد المتدربين وتنمية المهارات الإدارية والمالية والمصرفية للمتدريبن لإعدادهم كجيل صناعي يمثل نواة للمشروعات الصغيرة.

من جانبه قال رئيس بنك التنمية الصناعية، إن البروتوكول يأتي تنفيذًا لإستراتيجية البنك التنمويّة واستكمالًا لسلسلة بروتوكولات تعاون مع العديد من الجهات والمحافظات لدعم وتمويل المشروعات التنموية والصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة،حيث يتم المنح في إطار من خلال المبادرات الخاصّة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنتجات الأخرى ذات الميزة السعرية خاصة في مجال الأنشطة الصناعية والزراعية وأهمها التصنيع الغذائي، مؤكدا أن دور البنك يأتي استجابة لسعي الدولة في حل المشاكل العديدة للمواطن لتوفير حياة كريمة ومسكن ملائم لقاعدة عريضة من المجتمع المصري ضمن مبادرة البنك المركزي المصري.

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مشروعات محافظ بني سويف بنك التنمية الصناعية بروتوكول تعاون

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