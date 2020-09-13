ننشر بالمستندات.. أسماء المحامين العموميين الجدد بالنيابة العامة والاستئناف

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:42 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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حصل موقع "الفجر" الإلكتروني، على مشروع نقل وتحديد محال إقامة بعض المحامين العموميين إلى دوائر مكتب النائب العام ونيابة الشئون المالية والتجارية ونيابة التهرب الضريبي ونيابة استئناف القاهرة ونيابة غرب القاهرة الكلية ونيابة مرور القاهرة الكلية ونيابة جنوب القاهرة لشئون الأسرة ونيابة شمال الحيزة الكلية ونيابة جنوب الجيزة لشئون الأسرة وغيرها من نيابات الاستئناف بمختلف أنحاء الجمهورية


وجاء كشف توزيع العمل نصًا كالآتي:
ننشر بالمستندات.. أسماء المحامين العموميين الجدد بالنيابة العامة والاستئناف
ننشر بالمستندات.. أسماء المحامين العموميين الجدد بالنيابة العامة والاستئناف
ننشر بالمستندات.. أسماء المحامين العموميين الجدد بالنيابة العامة والاستئناف
ننشر بالمستندات.. أسماء المحامين العموميين الجدد بالنيابة العامة والاستئناف
ننشر بالمستندات.. أسماء المحامين العموميين الجدد بالنيابة العامة والاستئناف
ننشر بالمستندات.. أسماء المحامين العموميين الجدد بالنيابة العامة والاستئناف
ننشر بالمستندات.. أسماء المحامين العموميين الجدد بالنيابة العامة والاستئناف
ننشر بالمستندات.. أسماء المحامين العموميين الجدد بالنيابة العامة والاستئناف
ننشر بالمستندات.. أسماء المحامين العموميين الجدد بالنيابة العامة والاستئناف
ننشر بالمستندات.. أسماء المحامين العموميين الجدد بالنيابة العامة والاستئناف
ننشر بالمستندات.. أسماء المحامين العموميين الجدد بالنيابة العامة والاستئناف
ننشر بالمستندات.. أسماء المحامين العموميين الجدد بالنيابة العامة والاستئناف
ننشر بالمستندات.. أسماء المحامين العموميين الجدد بالنيابة العامة والاستئناف
ننشر بالمستندات.. أسماء المحامين العموميين الجدد بالنيابة العامة والاستئناف
ننشر بالمستندات.. أسماء المحامين العموميين الجدد بالنيابة العامة والاستئناف
ننشر بالمستندات.. أسماء المحامين العموميين الجدد بالنيابة العامة والاستئناف
ننشر بالمستندات.. أسماء المحامين العموميين الجدد بالنيابة العامة والاستئناف
ننشر بالمستندات.. أسماء المحامين العموميين الجدد بالنيابة العامة والاستئناف
ننشر بالمستندات.. أسماء المحامين العموميين الجدد بالنيابة العامة والاستئناف
ننشر بالمستندات.. أسماء المحامين العموميين الجدد بالنيابة العامة والاستئناف

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النيابة العامة المحامين العموميين الجدد الاستئناف

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