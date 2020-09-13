إطلاق أسماء شهداء القوات المسلحة على 4 مدارس ببني سويف

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:40 م
الاجتماع
الاجتماع
احمد فتحي الدسوقي
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وافق المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على إطلاق أسماء 4 من شهداء القوات المسلحة على عدد من المدارس بمراكز اهناسيا وببا والواسطى، وذلك تقديرًا للتضحيات التى يقدمها شهداء الواجب من أبناء القوات المسلحة والشرطة فى سبيل الدفاع عن أمن واستقرار الوطن والمواطنين.

وتمت الموافقة على إطلاق اسم الشهيد رقيب:محمد ساعدي هله على مدرسة منشأة البديني الابتدائية التابعة للوحدة المحلية بالعواونة مركز إهناسيا، وإطلاق اسم الشهيد:حسن أحمد مبروك على المدرسة الثانوية الزراعية مركز ببا، وإطلاق اسم الشهيد:أحمد محمد الشناوي على مدرسة الواسطى الثانوية الصناعية، وإطلاق اسم الشهيد مقدم:أحمد عبد العظيم بهيج على المدرسة الرسمية للغات بمدينة اهناسيا.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة "اليوم" بحضور: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش"نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتيرالعام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، واللواء شريف عبد الستار مساعد مدير الأمن،والعقيد وفقى سعد حسن المستشار العسكري للمحافظة.

كما حضر الإجتماع، كل من: ولمياء العربي مدير المجالس واللجان، وعزة علي خالد مدير عام التخطيط متابعة الخطة بالمحافظة، وأعضاء المجلس التنفيذي من وكلاء الوزارة ومديري عموم المديريات والإدارات المركزية بديوان عام المحافظة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي الخطة الاستثمارية للمحافظة 2020/2021م.

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