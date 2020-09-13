مستشفى الغردقة العام تستقبل 11 مرشحا لمجلس النواب لإجراء الكشف الطبي

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تقدم منذ بدء توقيع الكشف الطبي حتي اليوم الأحد، 11 مرشح لاجراء الكشف الطبي لخوض انتخابات مجلس النواب علي دوائر محافظة البحر الأحمر الثلاثة، وذلك بمستشفي الغردقة العام، تنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، وتعليمات وزارة الصحة والسكان والتى من المقرر أن تستمر حتى 26 سبتمبر الجارى من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء.



وقال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة والسكان إن المستندات المطلوبة للتقدم للاجراء الكشف الطبي علي المرشحين لمجلس النواب تشمل اولا الدخول على الموقع الإلكترونى المخصص من قبل الهيئة العامة للانتخابات، ويقوم بملء طلب التقدم وطباعة الخطاب، ثم يتم التوجه إلى المكان الذي اختاره لاجراء الكشف الطبي سواء مستشفي الغردقة العام او المجلس الطبي المتخصص.



وأضاف مرعي انه يحدد في الخطاب من خلال ملاء البيانات الموعد المحدد لإستكمال الإجراءات وعمل الكشف، وبعد ذلك يتوجه إلى المعمل المشترك لعمل التحاليل، وتقوم الصحة بتقديم النتائج للمحكمة، وأن رسوم الكشف الطبي 2850 جنيه، ويحصل على 2 إيصال يقدم أحدهم للمحكمة والآخر لمقر الكشف.

