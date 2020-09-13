‏تقارير.. أتليتكو مدريد رفض التعاقد مع ثنائي برشلونة

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:35 م
بوابة الفجر
محمود صبري
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فجرت تقارير صحفية إسبانية صباح اليوم الأحد، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكدت التقارير أن نادي أتلتيكو مدريد قد رفض التعاقد مع أثنين من لاعبي برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.


ووفقاً لصحيفة " موندو ديبورتيفو " فإن ألروخيبلانكوس قد رفض التعاقد مع الثنائي لويس سواريز وإيفان راكيتيتش ثنائي الفريق الكتالوني الذي خروج من حسابات المدرب الهولندي رونالد كومان.


وكان المدرب الهولندي قد رقق التضحية بأربع لاعبين خلال الميركاتو الحالي، وذلك على هامش ثورة التجديد داخل البلوغرانا والتي بدأت منذ تولي كومان تدريب الفريق خلفًا لكيكي سيتين المُقال بسبب الخروج المدوي من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني بثمانية أهداف مقابل هدفين.


حيث قرر كومان التخلص من خدمات كلًا من لويس سواريز، إيفان راكيتيتش، آرتورو فيدال، صامويل أومتيتي.


واوضحت الصحيفة الإسبانية أن سبب عدم تعاقد أتلتيكو مدريد مع ثنائي برشلونة، هو الراتب المرتفع الذي يتقاضاه الثنائي داخل الكامب نو وهو لا يناسب سياسية ألروخيبلانكوس.


ومن جهته يحظي لويس سواريز بأهتمام كبير من نادي يوفنتوس الإيطالي الذي طرح على اللاعب عقد لمدة عامين براتب سنوي يقدر بـ 10 مليون، الا أن جواز السفر الإيطالي قد عرقل أتمام الصفقة حتي الآن.


يذكر أن راكيتيتش قد أنتقل قد أسابيع إلى فريق إشبيلية لمدة أربع سنوات بعدما قضي اللاعب الكرواتي 6 مواسم داخل الكامب نو.

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