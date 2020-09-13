تأييد السجن المشدد 3 سنوات في قضية تهريب الآثار إلى اسبانيا

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قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من اثنين من المتهمين فى قضية تهريب الأثار إلى إسبانيا، وتأييد حكم السجن المشدد 3 سنوات، والغرامة المقررة.



كانت محكمة جنايات دمياط، قضت على متهمين بتهريب الآثار إلى إسبانيا، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف لكل منهما.



وكانت جمارك الصادر بدمياط عام 2009 أحبطت تهريب واحدة من أكبر شحنات الآثار ممثلة في 388 قطعة أثرية في تجاويف قطع أثاث بشاحنة شركة "ن.ع" للموبيليات قبل توجهها لإسبانيا.



وجاء محضر معاينة وفحص المضبوطات الذي أعدته لجنة مكونة من مدير عام إدارة الوحدات الأثرية بالموانئ، ومفتش آثار بمنطقة آثار الهرم، ومدير الوحدة الأثرية بمطار القاهرة الدولي، المعروض على النيابة العامة، العثور على 388 قطعة يشتبه في أثريتها، وبفحصها، وجد بينها 60 قطعة أثرية تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983.النقض تؤيد السجن المشدد 3 سنوات فى قضية تهريب الأثار لاسبانيا.