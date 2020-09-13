منير أديب: هناك عدة معارك لنشر الفوضى بالشارع (فيديو)

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:27 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال منير أديب، المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية، إن حركة الإخوان تمثل أم التنظيمات المتطرفة، وليس لديها ما تقدمه للمصريين، وهم يخوضوا عدة معارك في وقت واحد.

وأضاف "أديب"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أن المعركة الإعلامية هي الأهم في هذا التوقيت، بالاعتماد على تزييف الوقائع الحقيقية، واستخدام هذه المعركة من أجل تضليل المجتمع المصري، وتشوية النظام السياسي، ونشر الفوضى في الشارع بالاعتماد على الكذب والتضليل مع ذكر جزء من الحقيقية لمحاولة تصوير أنه يقول الحق.

وتابع المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية، أن الدولة المصرية كانت ومازالت وستظل قادرة على الرد على هذه التنظيمات سواء بشكل أمني وعسكري، أو إعلاميًا، وتفكيك خطاب هؤلاء الإعلاميين، إلى جانب نجاحها في مواجهتهم فكريًا عبر مؤسساتها الدينية والتعليمية.

وأكد، أن الدولة المصرية نجحت في تحقيق العديد من الانجازات منذ عام 2013 حتى الآن بتحقيق استقرار سياسي حقيقي، إلى جانب الانجازات الاقتصادية التي لم تتحقق منذ 40 عام مضت، وهذه الانجازات شعر بها المواطنين، ومن يقوم بالرد على ما تثيره التنظيمات المتطرفة المواطن العادي الذي ادرك ما تقدمه الدولة لهم.

وقال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الجماعة الإرهابية لا تستطيع المزايدة على ما تقوم به الدولة المصرية من بناء مساجد جديدة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي في آخر 6 سنوات، مشيرًا على أن هناك 3602 مسجد تم إحلالهم وتجديدهم خلال هذه الفترة.

وأضاف "جمعة" في تصريحات تليفزيونية، الجمعة: "تم استقبالي بترحيب شديد أثناء افتتاح المساجد في محافظة الشرقية اليوم، وما قامت به الدولة المصرية هو إظهار ما تقوم به للرد على أكاذيب هذه الجماعة، ولكن لا يعقل أن نقوم بكل هذه المباني بعد افتراءاتها الكاذبة".

وتابع " نعمل في صمت وهدوء في إنتاج المساجد وعندما روجت الجماعة الإرهابية أكاذيبها تم الرد بالوقائع، وافتتاح المساجد في المحافظات استكمال لمسيرة البناء على مدار 6 سنوات، حيث تم فتح 200 مسجد في أقل من 8 أيام لأن هناك خطة كاملة لإعادة تعمير وافتتاح المساجد في المحافظات".

واستطرد "عندما توليت الوزارة كان عدد المساجد المغلقة 3400 مسجد مغلق، وتم افتتاح 7 في جنوب سيناء، و7 مساجد أخرى على محور ترعة المحمودية من أفضل المساجد الجامعة تم تسلمها من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وهيئة المجتمعات العمرانية في بشائر الخير قامت تسليم أربع مساجد أخرى".

وأردف وزير الأوقاف "تسلمنا في الإسكندرية 11 مسجد قلاع منهم مسجد افتتحه الرئيس السيسي في شهر رمضان الماضي، ومن المنتظر افتتاح 70 مسجد آخر يوم الجمعة الماضية".

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