رئيس جامعة بنى سويف: الجامعة الأهلية الجديدة مشروع قومي

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:27 م
الاجتماع
الاجتماع
احمد فتحي الدسوقي
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أكد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الاحد، أن الجامعة الأهلية الجديدة تعد شخصية اعتبارية منفصلة لا تهدف للربح، وتمثل مشروعًا قوميًا يخدم محافظة بني سويف، كما أنها ستصنع نقلة في تطوير المنظومة التعليمية.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع لجنة إعداد ملف إنشاء وتأسيس جامعة بني سويف الأهلية، اليوم، بحضور الدكتور خالد عباس حلمي وكيل مؤسسي جامعة بني سويف الأهلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة المختلفة.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه سيتم الاستعانة بشباب أعضاء هيئة التدريس المتميزين لنقل الخبرات الى الجامعة الأهلية، مشيرًا أن المرحلة الأولى تتضمن إنشاء عدة كليات منها الطب البشرى، وطب الفم والأسنان، والعلاج الطبيعي، وكلية تنمية الثروة الحيوانية والتصنيع الغذائي، وكلية العلوم الإدارية الحديثة والرقمية، بالإضافة إلى إنشاء مراكز بحثية متطورة.

من جانبه أوضح الدكتور خالد عباس، وكيل مؤسسي جامعة بني سويف الأهلية، أن مجلس جامعة بني سويف، وافق بجلسته رقم (187) على تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها 30 فدان بشرق النيل، لمنشآت جامعة بني سويف الأهلية كمرحلة أولى.

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