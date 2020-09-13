البحيرة ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال موسم الشتاء

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:27 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
Advertisements
وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بقيام إدارة الأزمات ورؤساء الوحدات المحلية والشركات العامة والمديريات الخدمية برفع درجة الإستعداد وإتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين والوقوف على مدى جاهزية بلاعات الصرف وصفايات المطر ومدى جاهزية المعدات والأطقم العاملة عليها، بالإضافة إلى جاهزية محطات الصرف الزراعي للحفاظ على المناسيب التصميمية لتشغيل وحدات المحطات بالكفاءة اللازمة.

وشدد محافظ البحيرة، علي رفع درجة الإستعداد لمواجهة أي أحداث مع الإلتزام بإستمرار عمل غرف العمليات والمديريات على مدار الـساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفه العمليات المركزية، وتطهير صفايات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، ومراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل مع السيول والأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف وكافة المجاري المائية وإزالة التعديات عليها والإنتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي وكذا أعمال تطهير المصارف والترع والمجارى المائية.

كما شدد علي مراجعة المبانى الأيلة للسقوط وذات الخطر الداهم وإتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، ومراجعة المعديات والمراكب النيلية كل في نطاقه ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار، وتكثيف أعمال صيانة خطوط الإنارة والشدات الكهربائية ومراجعة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وإتخاذ اللازم نحو أعمال الصيانة بما يضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

بالإضافة إلي مراجعة الطرق والكباري والمزلقانات والمعابر الغير آمنة في مواطن الحوادث والتشديد على ضرورة إنارتها وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل والهيئة العامة للطرق والكباري وشركة كهرباء البحيرة، وإستنفار جميع المعدات وسيارات شفط المياة واللوادر والجرارات والأطقم العاملة عليها.

كما أكد محافظ البحيرة، على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بتنفيذ سيناريوهات ونماذج محاكاة لكيفية التعامل مع الأزمات وطرق التغلب عليها بما يضمن تقليل الآثار الناتجة عنها والحد من أخطارها.
البحيرة ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال موسم الشتاء
البحيرة ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال موسم الشتاء
البحيرة ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال موسم الشتاء
البحيرة ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال موسم الشتاء
البحيرة ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال موسم الشتاء
البحيرة ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال موسم الشتاء
البحيرة ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال موسم الشتاء
البحيرة ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال موسم الشتاء
البحيرة ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال موسم الشتاء
البحيرة ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال موسم الشتاء

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

غرف العمليات الشتاء البحيرة الأمطار

أخبار تهمك

بأوامر الخطيب.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد صالح جمعة بعد أزمته الأخيرة

منذ حوالي 22 ساعة

بعد طاهر.. الأهلي على أبواب ثاني صفقاته

منذ أقل من نصف ساعة

ضربة قوية للزمالك قبل لقاء الانتاج الحربي

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة" تكشف عن أسباب انخفاض أعداد إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجآت كارتيرون.. تشكيل الزمالك المتوقع للقاء الإنتاج الحربي في الدوري

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عقبة تقف أمام فايلر تمنعه من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على آخر مستجدات رحيل فيدال عن برشلونة

منذ ساعة

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يحقق مع رضوى الشربيني

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من ضم نجم إنبي

منذ حوالي 5 ساعات

التسجيل إلكترونيًا.. كل ما تريد معرفته عن الكشف الطبي لطلاب الجامعات الجدد

منذ ساعة و 20 دقيقة

وزيرة الصحة تكشف أسوأ سيناريو للمتطوع في تجارب اللقاح الصيني (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على غيابات الزمالك أمام الإنتاج الحربي

منذ ساعة

الكشف عن مفاجأة مثيرة بشأن تعاقد برشلونة مع محمد صلاح

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

فايلر يرفض التعاقد مع "الدبابة"

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

محافظ البحيرة يشدد علي رفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة الأمطار

مصرع شخص اثر انقلاب سيارة نقل بـ"ساحلي" البحيرة

انطلاق مبادرة "شارك ونظف" بالبحيرة (صور)

إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة على الطريق الزراعي بالبحيرة (أسماء)

شاهد| أمطار غزيرة تتسبب في خلو الشوارع بالبحيرة.. والمحافظ يرفع درجة الاستعداد القصوى

عاجل.. قطع مياه الشرب عن البحيرة لتخفيف ضغوط شبكات الصرف

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:34 م

بعد طاهر.. الأهلي على أبواب ثاني صفقاته

التسجيل إلكترونيًا.. كل ما تريد معرفته عن الكشف الطبي لطلاب الجامعات الجدد

03:39 م

تعرف على غيابات الزمالك أمام الإنتاج الحربي

04:01 م

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يحقق مع رضوى الشربيني

03:16 م

عقبة تقف أمام فايلر تمنعه من الرحيل عن الأهلي

01:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: وماذا بعد التطوير؟