البحيرة ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال موسم الشتاء

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بقيام إدارة الأزمات ورؤساء الوحدات المحلية والشركات العامة والمديريات الخدمية برفع درجة الإستعداد وإتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ علي أمن وسلامة المواطنين والوقوف على مدى جاهزية بلاعات الصرف وصفايات المطر ومدى جاهزية المعدات والأطقم العاملة عليها، بالإضافة إلى جاهزية محطات الصرف الزراعي للحفاظ على المناسيب التصميمية لتشغيل وحدات المحطات بالكفاءة اللازمة.



وشدد محافظ البحيرة، علي رفع درجة الإستعداد لمواجهة أي أحداث مع الإلتزام بإستمرار عمل غرف العمليات والمديريات على مدار الـساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفه العمليات المركزية، وتطهير صفايات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق، ومراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل مع السيول والأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف وكافة المجاري المائية وإزالة التعديات عليها والإنتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي وكذا أعمال تطهير المصارف والترع والمجارى المائية.



كما شدد علي مراجعة المبانى الأيلة للسقوط وذات الخطر الداهم وإتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، ومراجعة المعديات والمراكب النيلية كل في نطاقه ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار، وتكثيف أعمال صيانة خطوط الإنارة والشدات الكهربائية ومراجعة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وإتخاذ اللازم نحو أعمال الصيانة بما يضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات.



بالإضافة إلي مراجعة الطرق والكباري والمزلقانات والمعابر الغير آمنة في مواطن الحوادث والتشديد على ضرورة إنارتها وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل والهيئة العامة للطرق والكباري وشركة كهرباء البحيرة، وإستنفار جميع المعدات وسيارات شفط المياة واللوادر والجرارات والأطقم العاملة عليها.



كما أكد محافظ البحيرة، على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بتنفيذ سيناريوهات ونماذج محاكاة لكيفية التعامل مع الأزمات وطرق التغلب عليها بما يضمن تقليل الآثار الناتجة عنها والحد من أخطارها.