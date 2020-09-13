نشرة حوادث الفجر: حبس 3 أمناء شرطة في واقعة مقتل "الاسترالي"

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:25 م
حوادث الفجر
حوادث الفجر
إيريني صفوت
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الأحد، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار

محمد سامي يتقدم ببلاغ ضد مجهول: ينتحل صفتي ويبتز الفتيات
تقدم المحامي شعبان سعيد، ببلاغ للنائب العام يحمل رقم ٤٠٣٧ لسنة ٢٠٢٠، بصفته وكيلا عن المخرج محمد سامي عبد العزيز لتضرر موكله من مجهول، لقيام الأخير بانتحال صفته عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وإنشاء صفحات وهمية باسمه، ويتحدث مع بنات راغبين الدخول لعالم الفن، ويطلب منهم صورا عارية، حتى يبتزهن بعد إرسال هذه الصور، ويطلب منهم مبالغ مالية للدخول للوسط الفني.
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حبس 3 أمناء شرطة وإخلاء سبيل ضابط في مقتل "الاسترالي"

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس 3 أمناء شرطة، وإخلاء سبيل ضابط شرطة بكفالة ٥٠٠٠ جنيه، على ذمة التحقيقات في اتهامهم، بقتل الشاب إسلام أسترالي بالمنيب.
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تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سرقة فيلا بالتجمع الخامس

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سرقة مشغولات ذهبية و160 ألف جنيه من داخل فيلا بالتجمع الأول.
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حالة دعوى حظر تطبيق "تيك توك" للمفوضين

قررت محكمة القضاء الاداري، بمجلس الدولة، إحالة الدعوي المقامة من وليد التميمي، وحميدو جميل المحاميان، والتي طالبا فيها بوقف تطبيق التيك توك لترويجه لمقاطع البلطجة والعنف والتنمر، للمفوضين لاعداد تقرير بالرأي القانوني.
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تعرف على قرار إحالة 3 متهمين بقضية "داعش التجمع"

تواصل الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وعماد الدرمللى، اليوم الأحد، نظر محاكمة 9 متهمين من بينهم 6 محبوسين، لاتهماهم بتأسيس والانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 2306 لسنة 2019 جنايات أمن دولة التجمع الاول، ورقم 187 لسنة 2019، جنايات امن الدولة، والمعروفة بخلية داعش التجمع الأول.
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مصرع إجرامي شديد الخطورة في إطلاق نار مع الشرطة بالإسماعيلية

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تواجد (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة سبق إتهامه فى عدد 5 قضايا سرقة بالإكراه - سلاح أبيض - قتل عمد - مخدرات وسلاح، مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية)، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضايا (قتل عمد - مخدرات وسلاح – مخدرات).. بالظهير الصحراوى لمنطقة وادى أم قمر بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية وإتخاذه من تلك المنطقة مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وحيازته أسلحة نارية لحماية نشاطه المؤثم.
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داعش التجمع حوادث حبس بوابة الفجر بمجلس الدولة الشاب إسلام أسترالي

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