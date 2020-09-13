هيئة الاستثمار توافق على 22 مشروعًا جديدًا بـ 600 مليون جنيه

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:49 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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ترأس المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية "IDG" إي سكوير بحضورشادي ويليام، العضو المنتدب للشركة، وناقش الجانبان التعاون لإنشاء مركز تدريب مهني ونقل التكنولوجيا داخل المنطقة الاستثمارية.

وقد وافق الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار على 22 مشروعا جديدا داخل المنطقة الاستثمارية بإجمالي رؤوس أموال تتعدي 600 مليون جنيه، ووجه المستشار محمد عبد الوهاب المكتب التنفيذي للمنطقة بسرعة تنفيذ الإجراءات اللازمة لبدء مزاولة النشاط للمشروعات الموافق عليها.

وقال العضو المنتدب للشركة إن المجموعة استطاعت تقديم خدماتها من الدعم اللوجستي والترفيق وتخصيص الأراضي لحوالي 140 مستثمرا، ثلثهم من الأجانب، بفضل مناخ الاستثمار الجيد الذي تتمتع به مصر، حيث تقوم الشركة بالإدارة والتطوير الصناعي لمساحة 22 كيلو مترا مربعا بمدن السادس من أكتوبر والعلمين الجديدة وشرق بورسعيد.

كما قام المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بجولة تفقدية بالمنطقة الاستثمارية بمدينة السادس من أكتوبر، وشملت الزيارة عددا من المشروعات العاملة بالمنطقة بغرض متابعة حركة الإنتاج ومناقشة الفرص والتحديات مع المستثمرين.

وشملت الجولة زيارة مشروع "PFN" بالمنطقة الاستثمارية لإنتاج الأقمشة غير المنسوجة، والذي يصدر نصف منتجاته للخارج، ومشروع شركة تكنولوجيا الهندسة والصيانة "إيست"، المتخصصة في تقديم الخدمات والحلول الهندسية للشركات، وذلك لبحث خططهما التوسعية خلال المرحلة المقبلة.

وقال المستشار محمد عبد الوهاب إنه يتم حاليا تطوير منظومة عمل الهيئة العامة للاستثمار لتقديم الخدمات المعاونة لحركة الاستثمار، والتي تتمثل في تقديم الاستشارات والحلول والدراسات للمستثمرين ومواجهة التحديات بآليات مستدامة والتعاون مع الجهات المعنية في مجال تدريب الكوادر وبناء قدرات العمالة.

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