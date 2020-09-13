سميرة سعيد تروج لأغنيتها الجديدة "قط وفار"

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تحرص الديڤا سميرة يعيد على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



حيث شاركت جمهورها كوبلية من الأغنية وعلقت قائله :" عايشة معاك في شك وحيرة والمشاكل كتيرة" ، اسمعوا أغنيتي الجديدة قط وفار.



وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً بعد عرضها حيث تخطت أغنية "قط وفار" النصف مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب "وهي من من كلمات عبد الحميد الحباك، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع موسيقي النابلسى، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.



وفي سياق متصل كانت أحيت سميرة مؤخرا حفلا "أون لاين" عبر تطبيق "تيك توك" وقدمت خلاله أغنية "قط وفار" لأول مرة للجمهور.

