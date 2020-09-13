افتتاح المنطقة الشاطئية لفندق اللسان برأس البر بعد تطويرها بـ10 ملايين جنيه (صور)

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:22 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements

افتتحت الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، المنطقة الشاطئية بفندق شتايجنبرجر اللسان بمدينة رأس البر محافظة دمياط، وذلك بعد الانتهاء من التطوير الشامل للمنطقة على البحر المتوسط، بتكلفة 10 ملايين جنيه. 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد افتتح الفندق ضمن عدد من المشروعات في محافظة دمياط في ديسمبر 2019. 

ويعد شتايجنبرجر اللسان أول فندق خمس نجوم متميز بعلامة تجارية فندقية عالمية في منطقة الدلتا، وبلغت تكلفة تطويره 350 مليون جنيه ويضم 153 غرفة وجناحا. 

وشمل تطوير المنطقة الشاطئية التالي: المطعم المطل على البحر، وكافة أعمال البنية التحتية من شبكات الصرف والتغذية وخزانات المياه، وكذلك أعمال الشبكات الداخلية بالكامل من تكييفات وأعمال الالكتروميكانيك وكاميرات المراقبة وشبكات التلفزيون. 

كما شمل التطوير أعمال التشطيبات والديكورات الداخلية والواجهات والفرش الداخلي والخارجي، وأعمال تنسيق الموقع العام والشاطئ، وإنشاء مطبخ كامل مجهز، ومنطقة لألعاب الأطفال. 

وتخدم المنطقة الشاطئية نزلاء الفندق كشاطئ خاص فضلا عن استقبال الزائرين من خارج الفندق.

 وتدخل المنطقة ضمن العقد المبرم بين محافظة دمياط والشركة القابضة للسياحة والفنادق، والذي منح الشركة حق انتفاع تطوير وإدارة الفندق لمدة 49 عاما، حيث تحصل المحافظة على نسبة من أرباح المنطقة الشاطئية 50% وبحد أدنى 150 ألف جنيه سنويا.
افتتاح المنطقة الشاطئية لفندق اللسان برأس البر بعد تطويرها بـ10 ملايين جنيه (صور)
افتتاح المنطقة الشاطئية لفندق اللسان برأس البر بعد تطويرها بـ10 ملايين جنيه (صور)
افتتاح المنطقة الشاطئية لفندق اللسان برأس البر بعد تطويرها بـ10 ملايين جنيه (صور)
افتتاح المنطقة الشاطئية لفندق اللسان برأس البر بعد تطويرها بـ10 ملايين جنيه (صور)
افتتاح المنطقة الشاطئية لفندق اللسان برأس البر بعد تطويرها بـ10 ملايين جنيه (صور)
افتتاح المنطقة الشاطئية لفندق اللسان برأس البر بعد تطويرها بـ10 ملايين جنيه (صور)
افتتاح المنطقة الشاطئية لفندق اللسان برأس البر بعد تطويرها بـ10 ملايين جنيه (صور)
افتتاح المنطقة الشاطئية لفندق اللسان برأس البر بعد تطويرها بـ10 ملايين جنيه (صور)
افتتاح المنطقة الشاطئية لفندق اللسان برأس البر بعد تطويرها بـ10 ملايين جنيه (صور)
افتتاح المنطقة الشاطئية لفندق اللسان برأس البر بعد تطويرها بـ10 ملايين جنيه (صور)
افتتاح المنطقة الشاطئية لفندق اللسان برأس البر بعد تطويرها بـ10 ملايين جنيه (صور)
افتتاح المنطقة الشاطئية لفندق اللسان برأس البر بعد تطويرها بـ10 ملايين جنيه (صور)
افتتاح المنطقة الشاطئية لفندق اللسان برأس البر بعد تطويرها بـ10 ملايين جنيه (صور)
افتتاح المنطقة الشاطئية لفندق اللسان برأس البر بعد تطويرها بـ10 ملايين جنيه (صور)
افتتاح المنطقة الشاطئية لفندق اللسان برأس البر بعد تطويرها بـ10 ملايين جنيه (صور)
افتتاح المنطقة الشاطئية لفندق اللسان برأس البر بعد تطويرها بـ10 ملايين جنيه (صور)
افتتاح المنطقة الشاطئية لفندق اللسان برأس البر بعد تطويرها بـ10 ملايين جنيه (صور)
افتتاح المنطقة الشاطئية لفندق اللسان برأس البر بعد تطويرها بـ10 ملايين جنيه (صور)
افتتاح المنطقة الشاطئية لفندق اللسان برأس البر بعد تطويرها بـ10 ملايين جنيه (صور)
افتتاح المنطقة الشاطئية لفندق اللسان برأس البر بعد تطويرها بـ10 ملايين جنيه (صور)

أخبار تهمك

تعرف على غيابات الزمالك أمام الإنتاج الحربي

منذ أقل من ساعة

تعرف على آخر مستجدات رحيل فيدال عن برشلونة

منذ أقل من ساعة

عقبة تقف أمام فايلر تمنعه من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من ضم نجم إنبي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يحقق مع رضوى الشربيني

منذ أقل من ساعتين

فايلر يرفض التعاقد مع "الدبابة"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| "الصحة": 20 حالة وفاة جديدة بكورونا.. اعرف تفاصيل البيان الجديد

منذ حوالي 17 ساعة

بعد طاهر.. الأهلي على أبواب ثاني صفقاته

منذ أقل من نصف ساعة

وزيرة الصحة تكشف أسوأ سيناريو للمتطوع في تجارب اللقاح الصيني (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

ضربة قوية للزمالك قبل لقاء الانتاج الحربي

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت كارتيرون.. تشكيل الزمالك المتوقع للقاء الإنتاج الحربي في الدوري

منذ ساعتين و 41 دقيقة

الأهلي يحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 18 ساعة

"الصحة" تكشف عن أسباب انخفاض أعداد إصابات كورونا في مصر

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن مفاجأة مثيرة بشأن تعاقد برشلونة مع محمد صلاح

منذ حوالي 13 ساعة

بأوامر الخطيب.. الأهلي يتخذ قرارًا ناريًا ضد صالح جمعة بعد أزمته الأخيرة

منذ حوالي 22 ساعة

التسجيل إلكترونيًا.. كل ما تريد معرفته عن الكشف الطبي لطلاب الجامعات الجدد

منذ ساعة و 17 دقيقة

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
04:34 م

بعد طاهر.. الأهلي على أبواب ثاني صفقاته

التسجيل إلكترونيًا.. كل ما تريد معرفته عن الكشف الطبي لطلاب الجامعات الجدد

03:39 م

تعرف على غيابات الزمالك أمام الإنتاج الحربي

04:01 م

عاجل.. 'الأعلى للإعلام' يحقق مع رضوى الشربيني

03:16 م

عقبة تقف أمام فايلر تمنعه من الرحيل عن الأهلي

01:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: قانون اللعب مع الكبار

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 12.. «زيزينيا» مصر تؤثر.. ولا تتأثر

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: وماذا بعد التطوير؟