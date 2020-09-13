بهذه الطريقة.. أنغام تروج لأغنية "بحبك وبرتاحلك"

الأحد 13/سبتمبر/2020 - 04:16 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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تحرص المطربة أنغام على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

حيث شاركت جمهورها بصورة لها ، عبر حسابها بإنستجرام ، وروجت لأغنيتها الجديدة قائله :"الناس تميل والقاك ثابت ما يهزك ريح ، شوفوا كليب أغنيتي الجديدة "بحبك وبرتاحلك " علي قناتي علي اليوتيوب".


يذكر أن آخر أعمال أنغام ألبومها "حالة خاصة جداً"، وضم ألبوم 14 أغنية، وهي: "هتقول لربنا إيه"، "حبايبنا"، "حالة خاصة جداً"، "على حسك فى أيامي"، "ولا دبلت"، "متطمنة"، "ياريتك فاهمنى"، "بقول نسياك"، "نزوة"، "بتوصفنى بتكسفني"، "هدنة"، "أساميك"، "ليلى"، "هبدأ من الآخر"

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